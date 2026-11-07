Na świecie metabolizm ludzi w 2015 roku wytwarzał około 2,05 mld ton dwutlenku węgla rocznie. To o 74% więcej niż w 1985 roku, gdy wskaźnik wynosił 1,18 mld ton, informuje ScienceDaily, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet Planetary Health.

Wzrost powiązano z liczebnością populacji

Badaniem kierował profesor Javier Gonzalez z Centre for Exercise, Nutrition and Metabolism na University of Bath. Naukowcy przeanalizowali tysiące pomiarów wytwarzania CO₂ u osób w różnym wieku — od niemowląt po osoby starsze — podczas zwykłej codziennej aktywności.

Dane te połączono ze światowymi wskaźnikami liczebności populacji i masy ciała, aby obliczyć zmiany metabolicznego wytwarzania dwutlenku węgla. Ponad 60% wzrostu w latach 1985–2015 badacze wyjaśnili zwiększeniem liczby ludzi na świecie. Zmiany indywidualnego poziomu wytwarzania CO₂ miały znacznie mniejszy wpływ.

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Czym różni się to od spalania paliw

Autorzy podkreślają, że dwutlenek węgla powstający w organizmie podczas przekształcania żywności w energię nie jest tożsamy z emisjami ze spalania węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego. Węgiel w wydychanym CO₂ pochodzi głównie z żywności i już uczestniczy w naturalnym cyklu węglowym: rośliny niedawno pochłonęły go z atmosfery.

Natomiast paliwa kopalne zawierają węgiel, który był odizolowany pod ziemią przez miliony lat. Ich spalanie dodaje do atmosfery węgiel nagromadzony przez długi czas. Badacze nie uważają oddychania ludzi za czynnik napędzający globalne ocieplenie: celem pracy jest dokładniejsze uwzględnienie metabolizmu człowieka w globalnym cyklu węglowym i budżetach węglowych, w szczególności na gęsto zaludnionych obszarach miejskich.

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