W Stanach Zjednoczonych indeks dolara 18 listopada wzrósł do nowego 19-miesięcznego maksimum, podczas gdy światowe rynki akcji przeważnie spadały. Jak informuje Channel NewsAsia, na nastroje inwestorów wpłynęły kwartalne wyniki Nvidii, oczekiwania dotyczące debiutu Anthropic na rynku oraz umocnienie amerykańskiej waluty.

Dolar wzrósł po wypowiedzi przedstawiciela Fed

Indeks dolara wzrósł o 0,19% do 103,81 punktu, a euro osłabiło się o 0,24% do 1,0971 dolara. Rynki zareagowały na słowa Christophera Wallera, członka Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej USA, który powiedział CNBC, że bank centralny powinien albo zatwierdzić podwyżkę stopy o 0,5 punktu procentowego na grudniowym posiedzeniu, albo zasygnalizować szybsze tempo podwyżek w 2027 roku.

Juan Perez, starszy dyrektor ds. handlu w Monex USA w Waszyngtonie, oświadczył, że jego zdaniem Fed jest nastawiony na podnoszenie stóp, być może agresywne. To właśnie takie oczekiwania, jak powiedział, wspierają dolara.

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Akcje Nvidii i surowce straciły na wartości

Akcje Nvidii początkowo wsparły handel w Azji: południowokoreański indeks Kospi wzrósł w nocy o 2%. Jednak wzrost akcji producenta chipów osłabł: walory Nvidii, które wcześniej zyskały 2,7%, później spadły o 2,4%. Firma prognozowała sprzedaż powyżej oczekiwań Wall Street, a jej rada dyrektorów odrzuciła możliwość powrotu byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga, który, według publikacji, zrezygnował w zeszłym tygodniu.

Indeks Dow Jones spadł o 0,84% do 50 334,82 punktu, a S&P 500 o 0,07% do 7 335,43 punktu. Nasdaq Composite zyskał 0,46% i osiągnął 24 439,22 punktu. Globalny indeks MSCI stracił 0,34%, europejski STOXX 600 — 1,03%, podczas gdy japoński Nikkei wzrósł o 0,28%.

Na rynkach surowcowych ropa potaniała po danych wskazujących na większy od oczekiwanego wzrost zapasów ropy naftowej i paliw w USA. Amerykańska ropa straciła 4,39%, do 82,23 dolara za baryłkę, a Brent spadł o 2,37%, do 90,93 dolara. Ceny złota, srebra i miedzi również spadły.

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