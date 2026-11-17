Grupa Banku Światowego i jej partnerzy ogłosili na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji pakiet inwestycji i mobilizacji kapitału prywatnego o wartości ponad 17,6 mld dolarów. Jak informuje Anadolu Agency, inicjatywa obejmuje ponad 6,9 mld dolarów inwestycji oraz oczekiwaną mobilizację 10,7 mld dolarów kapitału prywatnego na projekty w rolnictwie, przemyśle, infrastrukturze miejskiej i energetyce odnawialnej.

Projekty w Turcji

Znaczna część nowych projektów przypada na Turcję. Jeden z nich ma pomóc 225 tysiącom rolników uzyskać dostęp do rynków zbytu i finansowania, wzmocnić rolnicze łańcuchy dostaw oraz wesprzeć ponad 100 tysięcy ekwiwalentów miejsc pracy.

Odrębny program zapewni tureckim producentom, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom, długoterminowe finansowanie na wdrażanie technologii cyfrowych i czystszych dla środowiska. Jest on również przewidziany do wsparcia ponad 100 tysięcy ekwiwalentów miejsc pracy.

Wspólna inicjatywa w Turcji będzie finansować transport miejski oraz systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji. Jej celem jest zapewnienie 1,65 mln osób bezpiecznej wody i usług sanitarnych, poprawa zrównoważonego transportu dla niemal 1,5 mln mieszkańców oraz wzmocnienie odpornej na zmiany klimatu infrastruktury dla ponad 3 mln osób. Tureckie banki otrzymają również pożyczki na zrównoważone finansowanie, aby kierować środki na integrację społeczną, błękitną gospodarkę, adaptację do zmian klimatu i niskoemisyjny wzrost.

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Inne inicjatywy

W Afganistanie Międzynarodowa Korporacja Finansowa, należąca do Grupy Banku Światowego, wspiera zakład produkujący nawozy organiczne. Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać odpady rolnicze na lokalnie dostępne zasoby dla rolników i ma przyczynić się do wzrostu plonów oraz tworzenia miejsc pracy.

W Timorze Wschodnim elektrownia słoneczna z magazynem energii baterii, wspierana finansowaniem IFC, IDA-PSW oraz gwarancją MIGA, według prognoz będzie co roku obniżać koszty energii i zapewniać oszczędności w wysokości około 1,5–2% PKB kraju.

Grupa przedstawiła również fundusz finansowania mieszanego dla producentów tekstyliów, odzieży i obuwia na rynkach wschodzących. Fundusz połączy finansowanie IFC, środki preferencyjne Globalnego Funduszu na rzecz Środowiska oraz wsparcie światowych marek, aby przeprowadzić produkcję na czystsze technologie.

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