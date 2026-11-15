W Indiach prawie 500 mln ludzi wyszło z ubóstwa w latach 2011–2023, a poziom skrajnego ubóstwa w tym okresie spadł z 27,1% do 2,6% — wynika z raportu Banku Światowego. Jednocześnie wiele rodzin, które formalnie przekroczyły ustalony próg, pozostaje podatnych na zadłużenie, wzrost cen i nieprzewidziane wydatki, podaje Al Jazeera.

Granica ubóstwa i codzienne wydatki

25-letnia Hema Prajapat z dystryktu Rajsamand w stanie Radżastan wydaje na trzyosobową rodzinę 11 tys. rupii miesięcznie. To o około 49% więcej niż szacowany przez Bank Światowy miesięczny próg ubóstwa dla takiej rodziny — około 7 380 rupii. Jednak pod koniec miesiąca w jej domu kończą się zapasy żywności, a rodzina gromadzi długi.

Kobieta przez cały rok sprząta domy i myje naczynia u sąsiadów, zarabiając 5 tys. rupii miesięcznie. Jak mówi, po uzyskaniu dochodu warunki życia nieco się poprawiły, ale pieniądze wydawane są szybciej, a długi rosną. Rodzina nie ma ziemi rolnej i kupuje całą żywność.

Bank Światowy wskazał jako czynniki ograniczenia ubóstwa większy udział kobiet w rynku pracy oraz rządowy program bezpłatnej lub subsydiowanej żywności, którym co miesiąc objętych jest prawie 800 mln obywateli.

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Rodziny pozostają narażone

Według indyjskiego indeksu cen konsumpcyjnych od września 2016 roku do września 2025 roku ogólny poziom cen konsumpcyjnych wzrósł o co najmniej 51%, podczas gdy płace nie nadążały za wzrostem cen. Leczenie syna Hemy w prywatnym szpitalu po przeziębieniu i grypie kosztowało około 6 tys. rupii — więcej niż jej miesięczne zarobki.

Ekonomista rozwoju Santosh Mehrotra uważa, że próg ubóstwa w Indiach jest zbyt niski. Jak twierdzi, jeden kryzys — pandemia, susza, powódź, a nawet wesele — może ponownie zepchnąć rodzinę poniżej tej granicy. Zauważył również, że metodologia nie rozróżnia warunków życia ludności miejskiej i wiejskiej.

31-letnia Sushila Salvi z Rajsamandu wydała prawie 65 tys. rupii na opiekę w czasie ciąży w prywatnej klinice i była zmuszona wypisać swoją 14-letnią córkę z dodatkowych zajęć. Seema Kumar, mieszkanka obrzeży Nowego Delhi, powiedziała, że zaciąga pożyczki, gdy wydatki rosną, a po silnym smogu jej rodziny nie było stać na kupno maski dla syna.

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