W Szwecji banki Swedbank i Länsförsäkringar Bank podniosły oprocentowanie kredytów hipotecznych o zmiennej stopie o 0,25 punktu procentowego. Stało się to dzień po tym, jak bank centralny kraju, Riksbank, podniósł stopę referencyjną z 1,75% do 2%.

Nowe stawki kredytów hipotecznych

Swedbank ustalił standardową stawkę dla kredytów hipotecznych o zmiennej stopie na poziomie 4,14%, czyli o 0,25 punktu procentowego wyższym. Länsförsäkringar Bank również podniósł stawkę o 0,25 punktu procentowego — do 4,19%.

Oba banki pozostawiły bez zmian pozostałe stałe stawki kredytów hipotecznych, informuje The Local Sweden.

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Decyzja Riksbanku

Riksbank ogłosił podwyżkę stopy referencyjnej 4 listopada. W oświadczeniu bank centralny wyjaśnił tę decyzję wzrostem aktywności gospodarczej oraz rosnącymi kosztami spowodowanymi zakłóceniami w dostawach. Według oceny Riksbanku oznacza to, że inflacja będzie nadal rosła.

Jednocześnie Swedbank podnosi o 0,25 punktu procentowego oprocentowanie rachunków oszczędnościowych. Zmiany te wejdą w życie 16 listopada. Stopa referencyjna określa stawki, po których banki mogą lokować środki w Riksbanku i pożyczać od niego pieniądze, co wpływa na oprocentowanie depozytów, kredytów i hipotek.

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