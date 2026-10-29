Po przeliczeniu 85% kart wyborczych w wyborach w Izraelu obóz premiera Binjamina Netanjahu utrzymuje prowadzenie, jednak nie ma wyraźnej większości. Jak podaje The Japan Times, Palestyńczycy w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu w większości nie oczekują istotnej zmiany izraelskiej polityki niezależnie od wyniku głosowania.

Obawy Palestyńczyków

W przypadku zwycięstwa Netanjahu wraz z jego skrajnie prawicowymi sojusznikami lub sukcesu jego centrowego rywala Gadiego Eisenkota dla Palestyńczyków może nie dojść do znaczących zmian, uważają rozmówcy publikacji. Przesiedlona mieszkanka Chan Junus Huda al-Chuli powiedziała, że ludzie obawiają się dojścia do władzy jeszcze gorszego przywódcy, który może przynieść Gazie więcej zniszczeń. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że w izraelskim społeczeństwie pojawi się bardziej ludzki głos domagający się zakończenia konfliktu.

67-letni Ahmed Awad z Ramallah również sceptycznie ocenił możliwe konsekwencje wyborów. Według niego zmiana polityków nie będzie oznaczać radykalnego ani dramatycznego zwrotu w podejściu do konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

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Warianty koalicji

Dla Netanjahu, który według publikacji walczy o polityczne przetrwanie, pozostaje kilka opcji: odnowienie sojuszu ze skrajnie prawicowymi siłami, utworzenie szerszej koalicji albo zmierzenie się z kolejnym politycznym impasem. Skrajnie prawicowy minister Itamar Ben-Gwir już oświadczył, że w razie utrzymania obecnej koalicji będzie zabiegał o stanowisko ministra obrony i promował wysiedlenie ludności Gazy.

Oceny ekspertów

Badaczka Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych Beth Oppenheim uważa, że rząd kierowany przez byłego szefa armii Eisenkota mógłby ograniczyć wpływy skrajnie prawicowych zwolenników osadnictwa, zmniejszyć presję na Autonomię Palestyńską oraz bardziej elastycznie podejść do pomocy dla Gazy i zawieszenia broni. Jednocześnie nie oczekuje ona transformacyjnych zmian, w szczególności w kwestii państwowości palestyńskiej czy procesu pokojowego.

Szef programu Palestyna-Izrael w Arab Center Washington Jusef Munajjer ostrzegł, że nawet porażka Netanjahu może w krótkiej perspektywie pogorszyć sytuację Palestyńczyków. Zauważył, że Eisenkot zasiadał w izraelskim gabinecie wojennym podczas ofensywy w Gazie, a niestabilna alternatywna koalicja mogłaby przyjąć ostrzejsze stanowisko wobec Palestyńczyków, starając się zademonstrować siłę.

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