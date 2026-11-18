W Bostonie w USA podczas konferencji Clinical Trials on Alzheimer’s Disease przedstawiono wyniki międzynarodowego badania III fazy leku AR1001. Jak podaje The Guardian, u pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera, którzy nie przyjmowali innych leków na tę chorobę, preparat spowolnił spadek funkcji poznawczych o 31%.

Wyniki badania

Badanie objęło 13 krajów, w tym Wielką Brytanię. Południowokoreańska firma AriBio, produkująca AR1001, oświadczyła, że taki wynik uzyskano wśród 604 uczestników, którzy nie przyjmowali innych leków na chorobę Alzheimera.

W szerszej grupie pacjentów, którzy równolegle przyjmowali inne leki na objawy choroby Alzheimera, wynik nie osiągnął istotności statystycznej. Eksperci zaznaczyli, że przyczyny tego wymagają dalszych badań.

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Właściwości leku

AR1001 jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 i należy do tej samej grupy leków co Viagra, stosowana w leczeniu zaburzeń erekcji. Według źródła lek rozluźnia naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi do mózgu.

Profesor neurodegeneracji z Uniwersytetu Edynburskiego Tara Spires-Jones stwierdziła, że lek prawdopodobnie również bezpośrednio stymuluje procesy w komórkach mózgu związane z uczeniem się i pamięcią. Przedstawiciele Alzheimer’s Research UK i Alzheimer’s Society uznali wyniki za zachęcające, jednak wezwali do przeprowadzenia dodatkowych badań oraz niezależnej oceny naukowej i regulacyjnej. Specjaliści ostrzegli również przed stosowaniem Viagry do samodzielnego leczenia choroby Alzheimera.

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