Tadżykistan oficjalnie powiadomił Organizację Narodów Zjednoczonych o wycofaniu się ze Statutu Rzymskiego i zakończeniu udziału w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Informuje o tym Meduza, powołując się na rosyjską państwową agencję TASS.

Powiadomienie wysłano sekretarzowi generalnemu ONZ António Guterresowi 20 listopada. Zgodnie z postanowieniami Statutu Rzymskiego wycofanie się Tadżykistanu wejdzie w życie dokładnie rok później.

Pobyt Putina w Tadżykistanie

Tego samego dnia w Tadżykistanie przebywał Władimir Putin, prezydent Rosji, państwa-agresora. W 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz jego aresztowania pod zarzutem bezprawnej deportacji ukraińskich dzieci.

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Władze Tadżykistanu nie zatrzymały Putina, mimo zobowiązań wobec MTK. Jak zaznacza portal, nie został on również aresztowany podczas wizyty w kraju w 2025 roku. Unia Europejska krytykowała Duszanbe za niewypełnienie tego obowiązku.

Inne państwa członkowskie MTK

W 2024 roku Putin odwiedził Mongolię, która również jest członkiem MTK, jednak miejscowe władze go nie zatrzymały. W 2025 roku Węgry odmówiły aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu, wobec którego sąd wydał nakaz pod zarzutem zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy.

Statut Rzymski, który reguluje działalność MTK, ratyfikowało ponad 120 państw. Jednocześnie Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie i Turcja nie są członkami sądu.

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