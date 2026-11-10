W Tadżykistanie uruchomiono światłowodowe połączenie internetowe między Duszanbe a Pekinem. Według South China Morning Post, stało się to kilka dni po tym, jak ukraińskie drony zaatakowały w ubiegłym miesiącu trzy centra danych w Rosji, państwie-agresorze. Publikacja zaznacza, że ataki te sparaliżowały działanie aplikacji taksówkowych, dostawczych i płatniczych w krajach Azji Centralnej.

Trasa przez Pamir

Linia światłowodowa biegnie przez góry Pamiru i zapewnia bezpośrednie połączenie z Hongkongiem. SCMP nazywa Hongkong jednym z największych węzłów wymiany ruchu internetowego w regionie Azji i Pacyfiku.

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Piąty międzynarodowy punkt dostępu

Nowa trasa jest piątym międzynarodowym punktem dostępu Tadżykistanu do sieci komunikacyjnych. W materiale zaznaczono również, że Pekin, Waszyngton i Moskwa rywalizują o dostarczanie Azji Centralnej infrastruktury energetycznej potrzebnej do działania sztucznej inteligencji. Materiał SCMP analizuje rozwój sieci regionalnych w kontekście chińskich sieci i technologicznych ograniczeń USA.

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