W Japonii silny tajfun Champi znajdował się rano 24 października nad wodami na północ od Wysp Sakishima w prefekturze Okinawa. Według prognozy Japońskiej Agencji Meteorologicznej do niedzieli będzie przemieszczał się na północ nad Morzem Wschodniochińskim, a w poniedziałek rano może zbliżyć się do regionu Kiusiu w południowo-zachodniej części kraju.

Parametry tajfunu

Według stanu na godz. 09:00 tajfun przemieszczał się na wschód z prędkością 15 km/h, około 50 km na północny północny wschód od wyspy Yonaguni, na zachodniej granicy Japonii. Ciśnienie atmosferyczne w centrum wynosiło 980 hektopaskali. Maksymalna stała prędkość wiatru osiągała 108 km/h, a porywy — 162 km/h.

Na wyspie Ishigaki w Okinawie krótko po godz. 09:20 odnotowano maksymalny poryw wiatru o prędkości 126 km/h, informuje The Japan Times.

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Ulewne deszcze w zachodniej Japonii

W prefekturze Mie front atmosferyczny rozciągający się nad zachodnią częścią kraju przyniósł intensywne opady deszczu. W miejscowości Kihoku w ciągu godziny do około 06:40 spadło 89,5 mm opadów. W mieście Owase w ciągu 12 godzin do 09:20 odnotowano 302 mm opadów.

Agencja meteorologiczna wezwała do zachowania ostrożności z powodu możliwych intensywnych opadów w północnej części Kiusiu, a także w regionach Chugoku, Kinki i Hokuriku, mniej więcej do poniedziałku. Oczekuje się, że do wtorkowego poranka Champi przekształci się w cyklon pozatropikalny i będzie przemieszczać się w kierunku Oceanu Spokojnego w pobliżu zachodniej i wschodniej Japonii.

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