Jedna osoba zginęła, a kolejne 527 zostało rannych na Tajwanie w wyniku tajfunu Champi. Żywioł powalił drzewa, uszkodził linie energetyczne i spowodował przerwy w dostawach prądu, informuje Channel NewsAsia.

Skutki złej pogody na wyspie

Według tajwańskiej straży pożarnej ofiarą śmiertelną był mężczyzna, którego fale zmyły z wyspy Liuqiu. W pewnym momencie ponad 288 tys. gospodarstw domowych pozostawało bez prądu z powodu silnego wiatru i ulewnych deszczy. Firma energetyczna Taipower poinformowała, że większość odbiorców została później ponownie podłączona do sieci.

Ministerstwo Transportu Tajwanu podało, że odwołano 242 loty. W północnych i centralnych rejonach wyspy, w tym w Tajpej, biura i szkoły zamknięto drugi dzień z rzędu. W stolicy odnotowano powalone drzewa oraz okresowe ulewy z porywami wiatru.

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Tajfun przemieszcza się na północ

Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna poinformowała, że Champi znajdował się około 150 kilometrów na wschód od wyspy, po tym jak musnął jej północno-wschodnie wybrzeże w powiecie Yilan. Supertajfun, jeden z najsilniejszych sztormów na Pacyfiku w tym roku, wcześniej osłabł, jednak porywy wiatru w pobliżu jego centrum osiągały około 126 kilometrów na godzinę.

W niektórych obszarach przybrzeżnych odnotowano porywy do 227 kilometrów na godzinę, które zrywały dachówki i uszkadzały linie energetyczne. Według prognoz Champi będzie przemieszczał się wzdłuż chińskiego wybrzeża, a następnie w kierunku południowej Japonii. W chińskiej prowincji Zhejiang, w związku ze zbliżaniem się tajfunu, przygotowano ratowników, do portów sprowadzono ponad 3,8 tys. łodzi rybackich oraz ewakuowano 2084 odwiedzających wyspy.

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