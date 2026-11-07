Tajwan w najbliższym czasie oczekuje drugiej partii trzech myśliwców F-16V Block 70 zakupionych w Stanach Zjednoczonych. Przed posiedzeniem organu ustawodawczego poinformował o tym minister obrony Tajwanu Wellington Koo, podaje Taipei Times.

Termin przybycia

Koo nie podał dokładnej daty przybycia samolotów i powiedział, że Ministerstwo Obrony przekaże później dodatkowe informacje. Chodzi o F-16V Block 70 o numerach bocznych 6729, 6731 i 6732, które niedawno sfotografowano podczas startu z zakładu Lockheed Martin w Karolinie Południowej.

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Trasa dostawy

Źródło zaznajomione ze sprawą potwierdziło wcześniej w tym tygodniu, że te trzy samoloty są częścią tajwańskiego zamówienia w Stanach Zjednoczonych. Według niego mają powtórzyć trasę pierwszej partii dwóch F-16V Block 70, dostarczonych na Tajwan 2 października: po wylocie z Teksasu zatrzymają się na Hawajach i Guamie, a następnie dotrą do bazy lotniczej Chihhang w powiecie Taitung.

Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Tajwanowi 66 myśliwców F-16V i powiązanego wyposażenia w 2019 roku. Dostawy planowano rozpocząć w 2023 roku i zakończyć w tym roku, jednak harmonogram przesunięto z powodu problemów technicznych.

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