Tajwan wprowadził zrewidowane standardy badań medycznych dla obowiązkowej służby wojskowej, zawężając podstawy zwolnienia ze względu na wagę, wzrost, ciśnienie krwi i funkcjonowanie intelektualne. Według South China Morning Post tajwańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prognozuje, że odsetek zwolnionych ze służby spadnie z 16% do 8%.

Maksymalny wskaźnik masy ciała uprawniający do zwolnienia podniesiono z 35 do 45, a minimalny obniżono z 15 do 14. Dla mężczyzny o wzroście 170 cm górna granica BMI wynosząca 45 odpowiada wadze około 130 kg. Minimalny wzrost wymagany do regularnej służby również obniżono ze 154 do 144 cm.

Więcej poborowych i służba alternatywna

Władze oczekują, że zmiany każdego roku skierują około 4 500 mężczyzn do regularnej służby wojskowej, a kolejnych 2 700 do służby alternatywnej. Służbę alternatywną podzielono na dwie kategorie: kategoria A obejmuje zadania w terenie w instytucjach takich jak policja i straż pożarna, a kategoria B — głównie pracę biurową, wsparcie rządowe lub zadania społeczne.

Próg IQ uprawniający do zwolnienia obniżono z wyniku poniżej 85 do wyniku poniżej 70. Mężczyźni z wynikiem od 70 do 84 mogą zostać skierowani do alternatywnej służby kategorii B zamiast do regularnej służby wojskowej.

Tajwan w 2024 roku przywrócił roczną obowiązkową służbę, wydłużając wcześniejszy czteromiesięczny okres. Reforma odbywa się w warunkach niskiej dzietności, niedoboru personelu i przygotowań do możliwego konfliktu z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.

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Obawy dotyczące zdrowia i szkolenia

Nowe zasady wywołały mieszane reakcje wśród potencjalnych poborowych, medyków i emerytowanych wojskowych. Część młodych ludzi popiera surowsze kryteria, uważając, że wcześniejsze normy pozwalały fizycznie sprawnym mężczyznom unikać służby z powodu nadwagi lub krępej budowy ciała.

Jednocześnie grupy młodzieżowe wezwały do wzmocnienia ochrony osób z ograniczeniami medycznymi, które mogą zostać skierowane do alternatywnej służby kategorii B. Zgłosiły pytania dotyczące warunków dla poborowych z astmą, cukrzycą, skoliozą lub znaczną niedowagą.

Lekarz Su Yifeng ostrzegł, że BMI na poziomie 45 odpowiada skrajnie ciężkiej otyłości i może stwarzać ryzyko stanów nagłych, w tym nagłych zdarzeń sercowych. Jednocześnie analityk wojskowy Zivon Wang zauważył, że we współczesnej wojnie poborowi niezdolni do wymagających zadań fizycznych mogą być przydatni w pracy z dronami, radarami, sieciami dowodzenia, IT i logistyką.

Rząd Tajwanu oświadczył, że zmiany mają uczynić pobór sprawiedliwszym, nie osłabiając wymagań wobec osób, które będą zaangażowane do służby na pierwszej linii. Urzędnicy obiecali także odrębne podejście do szkolenia i rozmieszczania personelu kategorii B.

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