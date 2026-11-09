Rząd Tajwanu planuje wprowadzić zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu infiltracji, aby zaostrzyć odpowiedzialność osób, które pomagają Chinom prowadzić represje transnarodowe. Jak informuje Taipei Times, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje poprawki dotyczące osób, które na polecenie, prośbę lub przy finansowaniu zagranicznych wrogich sił prowadzą obserwację, nękają, zastraszają lub dokonują brutalnych ataków zagrażających wolności i bezpieczeństwu fizycznemu ludzi.

Dwie formy nacisku

Raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedłożony Yuanowi Ustawodawczemu opisuje dwie główne formy transnarodowych represji Chin wobec Tajwanu. Pierwsza obejmuje publiczne ostrzeżenia polityczne: Pekin jednostronnie wprowadza ustawy i przepisy, które — jak twierdzi — mają karać za popieranie niepodległości Tajwanu i promowanie zjednoczenia. Chińskie władze oskarżają Tajwańczyków o podżeganie do secesji i ostrzegają przed możliwymi aresztowaniami oraz więzieniem.

W raporcie zaznaczono, że Chiny również wzywają do zgłaszania domniemanych zwolenników niepodległości Tajwanu i publikują listy osób objętych sankcjami. Zdaniem autorów dokumentu ma to stworzyć wrażenie, że Pekin może prześladować ludzi poza swoim terytorium.

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Śledztwa i zarzuty

Druga forma, według Biura Bezpieczeństwa Narodowego, polega na stosowaniu zachęt i pozyskiwaniu wspólników za granicą lub na Tajwanie w celu zbierania informacji, prowadzenia obserwacji, wywierania presji, zastraszania oraz fizycznego atakowania osób sprzeciwiających się autorytaryzmowi lub popierających demokrację. W raporcie wspomniano także o nękaniu cyfrowym, rozpowszechnianiu zniesławiających treści oraz groźbach wykorzystania mechanizmów Interpolu, aby państwa trzecie aresztowały i wydały ludzi.

Według tajwańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organy ścigania badały dziewięć spraw dotyczących represji transnarodowych, a w czterech z nich postawiono zarzuty. Wśród tych przypadków wymieniono incydent, podczas którego do Comedy Club rzucano farbą i odchodami, atak na osobę medialną Akio Yaitę, obserwowanie i filmowanie deputowanego Demokratycznej Partii Postępowej Pumy Shena przez prywatną firmę detektywistyczną, a także upozorowany wypadek samochodowy wymierzony w wykonawcę Huanga I-hao.

Yuan Wykonawczy utworzył już międzyresortową platformę koordynacji reakcji, która łączy dane wywiadowcze dotyczące bezpieczeństwa narodowego, dowody cyfrowe i materiały śledcze. Według źródła zaznajomionego z operacjami chińskiej infiltracji projekt poprawek jest oczekiwany w najbliższym czasie, a odrębna ustawa o przeciwdziałaniu represjom transnarodowym może zostać uchwalona, jeśli partia rządząca uzyska większość w organie ustawodawczym.

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