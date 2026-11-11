Stacja Zwrotnika Raka w powiecie Chiayi na Tajwanie ma zostać otwarta w drugiej połowie 2027 roku po przebudowie. Ma stać się węzłem transportowym dla odwiedzających lokalne atrakcje turystyczne, a także pomóc Taiwan Railway Corp skuteczniej organizować ruch pociągów, podaje Taipei Times.

Przebudowa stacji

Według zastępcy dyrektora Centralnego Regionalnego Biura Inżynieryjnego Biura Kolejowego, Lina Chien-chiha, decyzję podjęto w odpowiedzi na postulaty mieszkańców południowej części miasta Chiayi i Shuishang dotyczące połączeń kolejowych. Kolejnym powodem była potrzeba przebudowy stacji w mieście Chiayi w ramach projektu podniesienia linii kolejowej na estakadę.

Odnowiona stacja będzie mieć motyw „Las światła”, łączący obrazy nasłonecznionego krajobrazu Zwrotnika Raka z górami, chmurami i lasami Alishanu. Koszt prac szacowany jest na ponad 600 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 18,3 mln dolarów amerykańskich. Według Lina projekt jest ukończony w około 80%.

Na stacji powstaną dwa zadaszone perony i cztery tory. Długość każdego peronu będzie wynosić około 260 metrów. Po zakończeniu przebudowy będą mogły się tam zatrzymywać pociągi ekspresowe klasy Tzuchiang.

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Połączenia i trasy

Stacja znajduje się około 4 km od stacji kolejowej Chiayi i 2,6 km od stacji Shuishang. Lin Chien-chih powiedział, że mieszkańcy okolicznych rejonów będą mogli zaoszczędzić około 20 minut w godzinach szczytu. Do 2030 roku średnią dzienną liczbę pasażerów prognozuje się na około 1 tys. osób.

Projekt zakłada nadziemny hol, który połączy obszary po obu stronach torów. Stacja będzie połączona z parkiem-pomnikiem Zwrotnika Raka, Centrum Edukacji Kosmicznej, trasą rowerową Zwrotnika Raka i kolejową trasą rowerową Chiayi. Będzie również wykorzystywana jako stacja kontrolna dla pociągów wjeżdżających do zajezdni Shuishang i wyjeżdżających z niej.

Stację otwarto dla publiczności w 1937 roku. Początkowo obsługiwała głównie pociągi towarowe i przeładowywała rocznie około 178 tys. ton ładunków. Pociągi pasażerskie kursowały tam w latach 1949–1961, a w 2002 roku stację wyłączono z eksploatacji.

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