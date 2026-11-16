Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu planuje od przyszłego roku do 2034 roku zbudować specjalistyczny okręt ratowniczy dla okrętów podwodnych o wartości 13,8 mld dolarów tajwańskich, czyli 420,2 mln dolarów amerykańskich. Statek ma zapewnić możliwości poszukiwawczo-ratownicze dla planowanej floty 10 okrętów podwodnych.

Jak podaje Taipei Times, w projekcie sprawozdania budżetowego dla Yuan Ustawodawczego resort obrony wskazał, że najpierw zbuduje jeden taki okręt. Jednocześnie kilka źródeł w siłach zbrojnych powiedziało gazecie, że sformułowanie o „pierwszym” zakupie może wskazywać na zamiar pozyskania w przyszłości co najmniej jeszcze jednego statku.

Potrzeba okrętu rezerwowego

Według rozmówców gazety okręty ratownicze są wykorzystywane rzadko, jednak muszą być gotowe do użycia w razie potrzeby. Naprawy i konserwacja takiego statku mogą trwać kilka miesięcy, dlatego flota potrzebuje okrętu rezerwowego.

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Źródła wskazały, że powszechnym punktem odniesienia dla marynarek wojennych jest jeden okręt ratowniczy na 10–20 okrętów podwodnych. Ich zdaniem Tajwan potrzebuje co najmniej dwóch statków ze względu na złożoną rzeźbę podwodną okolicznych mórz oraz potrzebę posiadania oddzielnych jednostek dla zachodnich wód wyspy i głębokich wód wschodnich.

Dodatkowe możliwości floty

Pierwszy specjalistyczny okręt ma również stać się platformą do ćwiczenia współdziałania z głębinowym pojazdem ratowniczym i prowadzenia szkoleń. Osobno budżet przewiduje zakup dwóch dodatkowych jednostek ratowniczo-holowniczych klasy Da Wu, zdolnych do holowania na powierzchni oraz ratowania okrętów podwodnych na głębokości do 100 metrów.

Nienazwany przedstawiciel resortu obrony powiedział również gazecie, że Tajwan postrzega przyszłą flotę 10 uderzeniowych okrętów podwodnych jako środek do urządzania zasadzek na ważne okręty przeciwnika w strategicznych cieśninach morskich. Według niego w przypadku konfliktu z Chinami okręty podwodne działałyby głównie w rejonie cieśniny Miyako, kanału Bashi i mórz na wschód od Tajwanu, a nie na płytkich wodach Cieśniny Tajwańskiej.

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