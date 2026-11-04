Tajwan poinformował o obecności ponad 100 okrętów chińskiej marynarki wojennej i chińskiej straży przybrzeżnej w zachodniej części Oceanu Spokojnego, w tym grupy uderzeniowej lotniskowca „Liaoning”, która prowadziła ćwiczenia na Morzu Filipińskim. Jednocześnie Tajwan odnotował gwałtowny wzrost aktywności chińskiego lotnictwa wojskowego w pobliżu wyspy.

W ciągu 24 godzin do godziny 6:00 we wtorek tajwańskie ministerstwo obrony zarejestrowało 49 lotów samolotów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Był to najwyższy dobowy wskaźnik od początku roku. Do środy rano liczba lotów w analogicznym okresie spadła do 22.

Statki na kilku morzach

Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Joseph Wu poinformował o zakrojonym na szeroką skalę rozmieszczeniu chińskich sił w mediach społecznościowych. Oświadczył, że Tajwan zachowuje czujność i nie zamierza prowokować, ale nie ulegnie presji.

Na opublikowanej przez niego mapie chińskie jednostki oznaczono na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim, na wodach wokół Tajwanu oraz na Morzu Filipińskim. Jak informuje South China Morning Post, grupa uderzeniowa „Liaoning” działała na Morzu Filipińskim wraz z okrętami Wschodniego, Północnego i Południowego Dowództwa Teatru Działań ChALW.

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Drugi etap ćwiczeń „Liaoninga” w zachodniej części Oceanu Spokojnego rozpoczął się 14 października. Wcześniej lotniskowiec śledzono około 46 km na wschód-południowy wschód od filipińskiej wyspy Balut, po czym 23 października skierował się na północny wschód.

Dane w pobliżu Tajwanu

Jednocześnie dane tajwańskiego ministerstwa obrony dotyczące stref powietrznych i morskich bezpośrednio przylegających do wyspy wskazały na mniejszą liczbę chińskich jednostek. W ciągu 24 godzin do wtorkowego rana odnotowano tam sześć okrętów chińskiej marynarki wojennej i sześć jednostek oficjalnych, a do środy rano — siedem okrętów wojennych i pięć jednostek oficjalnych.

Obecne 49 lotów nie przekroczyło wcześniejszych szczytów podczas dużych ćwiczeń ChALW w pobliżu Tajwanu. W szczególności pod koniec ubiegłego roku dobowy wskaźnik wyniósł 77 samolotów 31 grudnia, po 130 lotach dzień wcześniej. Rekordem pozostają 153 loty podczas ćwiczeń Joint Sword-2024B w październiku 2024 roku.

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