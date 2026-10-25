Na Tajwanie opóźnia się realizacja trzech z 24 aktywnych programów zakupu amerykańskiego uzbrojenia — dostawy ciężkich torped MK-48, amunicji AGM-154C oraz myśliwców F-16V Block 70. Wynika to z raportu Ministerstwa Obrony Narodowej przedłożonego Yuanowi Ustawodawczemu, informuje Taipei Times.

Pozostałe 21 programów zakupowych jest realizowanych zgodnie z harmonogramem. Jednak dostawę wszystkich 28 torped MK-48 — 24 bojowych i czterech szkolnych — przesunięto na 2028 rok. Ich wartość wynosi 5,46 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli około 168 mln dolarów amerykańskich. Ministerstwo wyjaśniło opóźnienia zakłóceniami w łańcuchach dostaw oraz koniecznością ponownego uruchomienia linii produkcyjnych.

Amunicja i myśliwce

Zakup AGM-154C jest realizowany w ramach projektu modernizacji tajwańskich F-16A/B Feng Chan. Według resortu USA musiały wznowić produkcję, pozyskać materiały i rozwiązać kwestie integracji systemów, ponieważ Tajwan wybrał najnowszą wersję amunicji. Ich dostawy również mają zostać zakończone w 2028 roku. Modernizację myśliwców F-16A/B zakończono w 2023 roku.

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Opóźnia się także zakup 66 samolotów F-16V Block 70, na który w latach 2020–2026 przeznaczono 247,23 mld nowych dolarów tajwańskich. Wszystkie samoloty planowano dostarczyć w 2026 roku, jednak przeniesienie i ponowne uruchomienie linii produkcyjnej, a także problemy w łańcuchach dostaw zagroziły temu harmonogramowi. Pierwsze dwa myśliwce przyleciały do bazy lotniczej Chihhang w Taitungu 2 października, a pozostałe mają być przebazowywane na Tajwan partiami po zakończeniu przygotowań.

Inne programy

Ministerstwo poinformowało również, że do końca roku spodziewa się otrzymać wszystkie czołgi M1A2T, drony Switchblade 300 oraz wyposażenie spadochronowe do operacji powietrznych. Kontynuowane będą dostawy systemów łączności naziemnej trzeciej generacji, przenośnych zestawów przeciwlotniczych Stinger, nadbrzeżnych systemów Harpoon, zasobników rozpoznawczych MS-110 oraz dronów MQ-9B.

Program systemów łączności naziemnej, zaplanowany do 2029 roku, jest wyceniany na ponad 8,7 mld nowych dolarów tajwańskich. Przewiduje on 154 węzły łączności, 24 systemy retransmisyjne i osiem centrów zarządzania siecią. Trwa również program modernizacji Patriot II i zakupu Patriot III o wartości ponad 179,1 mld nowych dolarów tajwańskich, obejmujący modernizację trzech jednostek Patriot II, sześciu jednostek Patriot III oraz zakup 102 pocisków Patriot III o zwiększonym zasięgu.

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