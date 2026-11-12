Tajwańskie organy ochrony zdrowia rozpatrują pierwszy wniosek o państwowe odszkodowanie za utratę wzroku, która prawdopodobnie wiąże się ze stosowaniem semaglutydu. Wnioskodawca poinformował, że przyjmował Ozempic w leczeniu otyłości, choć na Tajwanie lek ten jest zatwierdzony wyłącznie do leczenia cukrzycy typu 2, podaje Taipei Times.

Wniosek o odszkodowanie

Pulmonolog Su Yifeng powiedział lokalnym mediom, że jego pacjent stracił wzrok w jednym oku, a częściowo także w drugim po stosowaniu Ozempicu w celu utraty wagi. Lekarz złożył wniosek o odszkodowanie za szkodę medyczną, jednak otrzymał od rządu zapytanie dotyczące podstaw przepisania leku oraz jego dawkowania.

Lin Yizhu, kierowniczka działu leków w tajwańskiej Agencji Żywności i Leków, poinformowała, że sprawa jest rozpatrywana. Tajwańska Fundacja Pomocy w Przypadkach Szkód Wywołanych Lekami przyjęła wniosek w marcu, a w następnym miesiącu stał się on sprawą rządową. Obecnie oczekuje się dodatkowych informacji od wnioskodawcy.

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Według Lin państwowe odszkodowanie jest zazwyczaj przyznawane osobom, które doznały poważnej szkody w wyniku użycia leku na receptę zgodnie z zatwierdzonym wskazaniem. Dlatego urząd musi ustalić okoliczności stosowania Ozempicu, w tym cel jego przepisania i dawkę.

Ryzyko uszkodzenia nerwu wzrokowego

Amerykańscy regulatorzy zobowiązali producentów leków z klasy GLP-1 do dodania do instrukcji informacji o zwiększonym ryzyku niearterytycznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Jest to rzadka choroba, nazywana również udarem oka, która może prowadzić do ślepoty.

Su Yifeng ocenił prawdopodobieństwo takiego uszkodzenia u osób stosujących leki GLP-1 na receptę na około 1,5 przypadku na 10 tys. Według stanu na ubiegły czwartek Krajowy System Zgłaszania Niepożądanych Reakcji Lekowych otrzymał 314 zgłoszeń związanych z semaglutydem, w tym 12 dotyczących zaburzeń oczu. Według Lin pacjent Su jest jedynym użytkownikiem leków GLP-1, który przedstawił jasną dokumentację diagnozy niearterytycznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

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