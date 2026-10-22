Na Tajwanie Rada do spraw Chin Kontynentalnych będzie odmawiać urzędnikom zezwoleń na wyjazd do Pekinu w celu udziału w oficjalnych wydarzeniach z okazji 160. rocznicy urodzin Sun Jat-sena, przypadającej 12 listopada. Rada wezwała również przedstawicieli wszystkich sektorów do powstrzymania się od podróży do Chin kontynentalnych, Hongkongu i Makau na wydarzenia związane z tą datą.

Jak podaje South China Morning Post, jest to pierwszy przypadek, gdy władze Tajwanu, kierowane przez Demokratyczną Partię Postępową, formalnie zablokowały udział Tajwańczyków w wydarzeniach na kontynencie ku czci Sun Jat-sena. Emerytowanym wysokim urzędnikom struktur obronnych i bezpieczeństwa przypomniano również o przepisach prawnych zakazujących im uczestnictwa w wydarzeniach politycznych organizowanych przez władze Chin kontynentalnych.

Reakcja Pekinu

Rzeczniczka chińskiego Biura do spraw Tajwanu Zhang Han nazwała ograniczenia „zdradą historii” i oświadczyła, że zwiększą one napięcia po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej. Jak powiedziała, pekińskie wydarzenia mają zjednoczyć Chińczyków, w tym mieszkańców Tajwanu, w celu przeciwstawienia się siłom opowiadającym się za niepodległością Tajwanu oraz ingerencji zewnętrznej.

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Tajwańska rada ze swojej strony oskarżyła Pekin o zniekształcanie faktów historycznych dotyczących Sun Jat-sena. Oświadczyła, że Komunistyczna Partia Chin wykorzystuje wydarzenia upamiętniające jako narzędzie propagowania swojego stanowiska przeciwko niepodległości Tajwanu i na rzecz zjednoczenia.

Wspólna postać historyczna

Sun Jat-sen założył Republikę Chińską w 1912 roku oraz partię Kuomintang. Na Tajwanie jest czczony jako ojciec założyciel Republiki Chińskiej — oficjalnej nazwy wyspy po przeniesieniu się tam rządu Kuomintangu w 1949 roku. W Chinach kontynentalnych Sun Jat-sen jest oficjalnie nazywany „wielkim prekursorem rewolucji demokratycznej”, a jego dziedzictwo wiąże się z narracją o zjednoczeniu narodowym.

W wydarzeniu w Pekinie z okazji 150. rocznicy urodzin Sun Jat-sena dziesięć lat temu uczestniczyło około 3 tys. osób, w tym co najmniej 32 emerytowanych tajwańskich wojskowych oraz kilku byłych wysokich rangą działaczy Kuomintangu. Sekretarz generalna frakcji parlamentarnej Kuomintangu Hsu Yu-chen oświadczyła, że partia z zadowoleniem przyjmuje upamiętnianie dziedzictwa Sun Jat-sena, jednak takie kontakty muszą odbywać się na zasadach równości, godności i wyraźnego uznania istnienia Republiki Chińskiej.

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