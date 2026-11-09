Tajwan zakazał jachtom należącym do chińskich właścicieli uzyskiwania zezwoleń na wejście do portów kraju. Ograniczenie wprowadziło Biuro Portów Morskich w ramach zaktualizowanych zasad dotyczących zagranicznych jachtów, poinformował Taipei Times.

Nowe ograniczenia dla jachtów

Wcześniej przepisy już nie pozwalały na składanie wniosków przez jachty zarejestrowane w Chinach, a także przez jednostki płynące na Tajwan bezpośrednio z Chin. Teraz do listy dodano jachty chińskich właścicieli.

Biuro oświadczyło, że zmiany mają ujednolicić rozpatrywanie wniosków i procedurę zatwierdzania długości pobytu zagranicznych jachtów. Zaktualizowane wytyczne precyzują także wykaz dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia oraz warunki składania wniosków o specjalne przedłużenie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Okresy zezwoleń i kary

Wnioskodawcy muszą przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość właściciela, kapitana lub operatora jachtu, certyfikat lub świadectwo rejestracji jednostki, potwierdzenie kwalifikacji operatora, listę pasażerów i załogi, plan rejsu oraz inne dokumenty towarzyszące.

Pierwotne specjalne zezwolenie może obowiązywać do sześciu miesięcy w roku. Wniosek o przedłużenie należy złożyć co najmniej 14 dni przed upływem jego terminu wraz z dokumentami potwierdzającymi zgodę administracji właściwego portu na dalszy postój jachtu. Każde przedłużenie jest ograniczone do jednego miesiąca.

Specjalne przedłużenie może zostać przyznane między innymi na naprawę jachtu lub w przypadku jego ponownej rejestracji na Tajwanie. Za naruszenie przepisów władze morskie mogą nałożyć na właściciela lub operatora jednostki grzywnę w wysokości od 30 tys. do 300 tys. nowych dolarów tajwańskich. Mogą również nakazać im natychmiastowe opuszczenie Tajwanu.

Czytaj nas na