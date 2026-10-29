Tajwan poinformował o obecności 53 chińskich wojskowych i innych oficjalnych jednostek w obszarze morskim rozciągającym się od południa Japonii po Tajwan i wody w pobliżu Filipin. Jak podaje The Japan Times, poinformował o tym sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu Joseph Wu.

Okręty i lotniskowiec

Wu opublikował w serwisie społecznościowym X mapę z oznaczeniem 53 jednostek, w tym 34 okrętów chińskiej marynarki wojennej. Na liście znalazł się lotniskowiec Liaoning.

Zgodnie z mapą lotniskowiec i jego grupa bojowa znajdowały się na wschód od Filipin. Inne chińskie formacje rozmieszczono na wschód i południowy wschód od Tajwanu, a także w pobliżu południowego wybrzeża Japonii, gdzie mapa wskazywała trzy jednostki. Joseph Wu oświadczył, że Tajwan monitoruje ich działalność, a „jednoczesne zagrożenie dla Tajwanu, Japonii i Filipin jest oczywiste”.

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Reakcja Tajpej i Pekinu

Minister obrony Tajwanu Wellington Koo oświadczył, że resort śledzi aktywność chińskich okrętów wojennych i wymienia dane wywiadowcze z partnerami. Powiedział również, że Tajwan pracuje nad wzmocnieniem własnego potencjału odstraszania.

Wcześniej w tym miesiącu Ministerstwo Obrony Chin informowało, że Liaoning uczestniczy w planowanych ćwiczeniach, które nie są wymierzone w żaden konkretny kraj. W materiale zaznaczono, że Chiny nie wyrzekły się użycia siły w celu ustanowienia kontroli nad Tajwanem, choć twierdzą, że preferują „pokojowe zjednoczenie”.

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