Tajwański urzędnik ds. bezpieczeństwa narodowego oświadczył, że Pekin oferuje zachęty związane z podróżami tajwańskim przedsiębiorcom w Chinach oraz obywatelom Chin pozostającym w związkach małżeńskich z Tajwańczykami, aby mogli głosować w wyborach lokalnych na Tajwanie 28 listopada. Według rozmówcy, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, oferta obejmuje zniżki na bilety lotnicze, dostęp do saloników VIP na lotniskach, transfery, rezerwacje biletów i pakiety turystyczne.

Taipei Times podał tę informację, powołując się na urzędnika. Twierdzi on, że inicjatywy te są koordynowane przez chińskie organy państwowe odpowiedzialne za kampanie wpływu politycznego wymierzone w Tajwan. Według niego osoby przyjmujące takie oferty są świadome oczekiwań chińskich władz, by głosowały na kandydatów popieranych przez Pekin, albo zostały wcześniej sprawdzone pod kątem poglądów prochińskich.

Zniżki i miejsca na lotach

Niektóre biura podróży w Chinach oferują członkom chińskich stowarzyszeń Tajwańczyków i ich rodzinom zniżki na przeloty w wysokości do 1 000 juanów, czyli około 150 dolarów amerykańskich. Biura ds. Tajwanu na szczeblu prowincji oraz chińskie linie lotnicze organizują także dla pasażerów samochodowe transfery na lotniskach, powiedział urzędnik.

Jak twierdzi, dostęp do tych ustaleń mają wyłącznie Tajwańczycy znani ze swoich prochińskich poglądów. Jedna chińska linia lotnicza, według tajwańskich służb bezpieczeństwa, oferowała 7-procentową zniżkę na bilety, dostęp do saloników VIP oraz dopłaty do transferu na lotnisko od 100 do 400 juanów, zależnie od klasy obsługi. Inny przewoźnik miał rzekomo zarezerwować po 30 miejsc na każdym locie do Tajwanu w okolicach 28 listopada.

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Aktywność w mediach i sieciach społecznościowych

Urzędnik oświadczył również, że chińskie Biuro ds. Tajwanu oraz Biuro ds. Tajwanu prowincji Fujian oferują stowarzyszeniom tajwańskich przedsiębiorców w Chinach pakiety podróży z wykorzystaniem tak zwanych Małych Trzech Połączeń i bezpośrednich lotów z powiatu Kinmen do właściwej części Tajwanu.

Powiązał on także szybkie rozpowszechnianie w chińskich mediach identycznie sformułowanych doniesień o wypowiedziach piosenkarza Lo Ta-yu z możliwymi próbami Pekinu wzmocnienia tych wypowiedzi. Według oceny urzędnika mogło to odwrócić uwagę od doniesień o udziale prezentera telewizyjnego Kevina Tsaia w wydarzeniu wyborczym ustawodawcy Pumy Shena, kandydata Demokratycznej Partii Postępowej na burmistrza Tajpej.

Oddzielnie tajwańskie służby bezpieczeństwa wykryły ponad 2 000 podejrzanych kont w serwisie Threads, które według ich danych są powiązane z Chinami i Rosją. Jak twierdzi urzędnik, takie profile początkowo publikują zwykłe treści o celebrytach, sporcie i astrologii, a przed wyborami przechodzą do jednostronnych wpisów politycznych.

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