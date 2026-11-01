Tajwańska straż przybrzeżna oświadczyła, że dwa chińskie statki straży przybrzeżnej podczas nowego patrolu u wschodnich wybrzeży wyspy wywierały presję na żeglugę i próbowały ustanowić w tym rejonie „sfabrykowaną jurysdykcję”. W odpowiedzi Tajwan skierował własne jednostki do obserwacji, informuje The Japan Times.

Patrol u wschodnich wybrzeży

Według tajwańskiej straży przybrzeżnej w patrolu uczestniczyły dwa chińskie statki. Chińskie media państwowe opublikowały nagranie, na którym jeden z okrętów nadaje przez radio komunikat o prowadzeniu działań egzekwujących prawo i oferuje pomoc w razie potrzeby. Nie sprecyzowano, do kogo skierowano ten komunikat; na nagraniu pokazano także niezidentyfikowany trawler rybacki.

Strona tajwańska oświadczyła, że próby Chin wpływania na statki na morzu za pomocą łączności radiowej stanowią rozszerzenie ich uprawnień, naruszają prawo międzynarodowe i podważają stabilność regionalną. Podkreśliła również, że Tajwan ma suwerenne prawa i jurysdykcję w wyłącznej strefie ekonomicznej na wschód od wyspy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktywność Chin od czerwca

Chiny zintensyfikowały aktywność u wschodnich wybrzeży Tajwanu od czerwca, regularnie wysyłając tam statki straży przybrzeżnej. Tajwańscy urzędnicy uważają, że Pekin ćwiczy możliwą blokadę morską, łącząc środki wojskowe, paramilitarne i cywilne. Tajwan postrzega ten rejon jako ważny szlak dostaw od sojuszników w razie blokady lub konfliktu.

Oddzielnie tajwańska straż przybrzeżna poinformowała, że Chiny w sobotę skierowały kolejny statek w pobliże kontrolowanych przez Tajwan Wysp Pratas na Morzu Południowochińskim. Według niej od początku roku Tajwan 13 razy „wypędzał” chińskie statki straży przybrzeżnej z wód wokół Pratas.

Czytaj nas na