Tajwańska straż przybrzeżna wezwała Chiny, by nie wykorzystywały tajfunu do prób zgłaszania jurysdykcji nad Cieśniną Tajwańską. Oświadczenie wydano po tym, jak pięć jednostek chińskiej straży przybrzeżnej śledziło osiem okrętów japońskiej straży przybrzeżnej, które z powodu tajfunu Champi szukały schronienia na zachodnich wodach Tajwanu, podał Taipei Times.

Japońskie okręty w pobliżu Penghu

Osiem okrętów japońskiej straży przybrzeżnej przemieszczało się na południe wzdłuż linii środkowej Cieśniny Tajwańskiej od godziny 6:00 w czwartek. Dotarły na wody na południowy zachód od wyspy Qimei w powiecie Penghu, poza tajwańską strefą przyległą. Strefa ta rozciąga się na 24 mile morskie, czyli 44,4 kilometra, od linii podstawowej morza terytorialnego.

W skład grupy wchodziły trzy duże okręty patrolowe zdolne do przewożenia śmigłowców: Reimei, Yashima i Ryukyu. Były tam także duże okręty patrolowe Taketomi, Kabira, Matsushima, Irabu i Osumi.

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Oświadczenie tajwańskiej straży przybrzeżnej

Według tajwańskiej straży przybrzeżnej Chiny skierowały pięć jednostek, w tym okręty klasy 3 tys. ton Baita, Xiushan i CCG-2308, a także dwa patrolowce klasy 5 tys. ton — CCG-2501 i CCG-2502.

Urząd oświadczył, że japońska straż przybrzeżna miała prawo przejścia przez międzynarodowe wody cieśniny zgodnie z prawem międzynarodowym i humanitarnymi zasadami żeglugi. Tajwańska strona określiła śledzenie zagranicznych okrętów rządowych podczas sztormu jako próbę Chin nielegalnego ustanowienia kontroli nad cieśniną. Tajwańska straż przybrzeżna poinformowała, że prowadzi całodobową obserwację chińskich jednostek w każdych warunkach pogodowych i jest gotowa podjąć niezbędne działania w celu ochrony wolności żeglugi, bezpieczeństwa na morzu i bezpieczeństwa narodowego.

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