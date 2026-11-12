Tajwan zamknie do końca miesiąca swoje przedstawicielstwo w Papui-Nowej Gwinei po wielokrotnych żądaniach Port Moresby, aby zaprzestało działalności zgodnie z polityką jednych Chin. Tajpej ogłosiło również zakończenie programów współpracy technicznej z tym krajem oraz rezygnację z zawierania nowych kontraktów spotowych na zakup skroplonego gazu ziemnego.

Jak informuje South China Morning Post, wiceminister spraw zagranicznych Tajwanu Chen Ming-chi powiedział, że Papua-Nowa Gwinea zażądała zamknięcia przedstawicielstwa pod presją Pekinu. Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i nalegają na politykę jednych Chin.

Wycofanie personelu

Według Chena Tajwan odwoła personel, rozwiąże umowy najmu pomieszczeń, sprzeda lub w inny sposób zutylizuje służbowe samochody i inne mienie. Dokumenty o ograniczonym dostępie mają zostać zniszczone na miejscu.

Zastępca dyrektora generalnego Departamentu Azji Wschodniej i Pacyfiku tajwańskiego MSZ Lin Hung-hsun poinformował, że pierwsze żądanie zamknięcia biura wpłynęło 16 lipca. Następnie Tajpej otrzymało pisemne zapewnienie, że na zakończenie działalności będzie około roku. Jednak w ubiegły piątek władze Papui-Nowej Gwinei niespodziewanie nakazały tajwańskim pracownikom opuścić kraj w ciągu tygodnia, powiedział.

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Chen oświadczył, że żądanie Port Moresby pojawiło się po zawarciu dużej umowy LNG z Chinami kontynentalnymi. Zaznaczył również, że delegacja Papui-Nowej Gwinei wysokiego szczebla odwiedziła Pekin, a premier James Marape ma udać się do Chin na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Zakupy LNG

Tajwan wstrzymał planowane zakupy spotowe około 500 tys. ton LNG w Papui-Nowej Gwinei. Jednocześnie obowiązujące długoterminowe kontrakty na dostawy gazu pozostają w mocy.

Tajwańska państwowa spółka CPC Corporation sprowadziła w ubiegłym roku z Papui-Nowej Gwinei 1,82 mln ton LNG, co stanowiło 8% jej całkowitego importu gazu. Papua-Nowa Gwinea była czwartym największym dostawcą LNG dla Tajwanu. Tajwańskie MSZ ocenia udział wyspy w eksporcie LNG Papui-Nowej Gwinei na około jedną trzecią i twierdzi, że wstrzymanie zakupów spotowych może wpłynąć na przychody eksportowe i walutowe tego kraju.

W Tajpej oświadczono, że alternatywni dostawcy pozwolą utrzymać bezpieczeństwo energetyczne. Deputowany rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej Wang Ting-yu wskazał Australię i USA jako możliwe źródła dodatkowych dostaw.

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