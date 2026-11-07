Tajwan zdecydował o zamknięciu swojego przedstawicielstwa w Papui-Nowej Gwinei, wycofaniu z niego całego personelu oraz wstrzymaniu zakupów skroplonego gazu ziemnego w tym kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu oświadczyło, że podjęło tę decyzję ze względu na godność narodową, niezależność dyplomatyczną i ogólne interesy kraju.

Jak informuje Taipei Times, tajwańskie MSZ powiązało tę sytuację z presją Chin. Ministerstwo oświadczyło również, że dokona przeglądu i dostosuje dwustronną współpracę z Papuą-Nową Gwineą.

Decyzja w sprawie przedstawicielstwa

W lipcu minister spraw zagranicznych Papui-Nowej Gwinei poinformował, że rząd tego kraju zdecydował o natychmiastowym zamknięciu tajwańskiego przedstawicielstwa. Krok ten został wówczas przyjęty z zadowoleniem w Chinach, choć biuro przez pewien czas pozostawało otwarte.

MSZ Tajwanu oświadczyło, że Papua-Nowa Gwinea przez lata otrzymywała tajwańską pomoc w sferze gospodarki, rolnictwa, ochrony zdrowia i rozwoju kapitału ludzkiego. Według ministerstwa ostatnie działania rządu tego kraju podważyły wzajemne zaufanie budowane przez lata współpracy.

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Wstrzymanie zakupów gazu

Tajwan wstrzymał również zakupy skroplonego gazu ziemnego z Papui-Nowej Gwinei. W pierwszej połowie 2026 roku kraj planował kupić około 500 tys. ton LNG na rynku spot, jednak nie będzie już zawierał nowych kontraktów spot z tym krajem.

Tajwańskie MSZ zaznaczyło, że już oceniło krajową równowagę podaży i popytu na gaz ziemny, dostosowało plan zakupów oraz zapewniło alternatywne źródła dostaw. Ministerstwo podkreśliło, że wstrzymanie zakupów spot w Papui-Nowej Gwinei oraz zmiany w relacjach dwustronnych nie wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne Tajwanu.

Ministerstwo oskarżyło również Chiny o wykorzystywanie presji politycznej i dźwigni gospodarczych do wpływania na decyzje dyplomatyczne innych państw oraz ograniczania międzynarodowej przestrzeni Tajwanu. Oświadczyło, że każde państwo powinno samodzielnie określać formę współpracy z Tajwanem bez przymusu ze strony państw trzecich.

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