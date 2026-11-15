Tajwańska Straż Przybrzeżna nadal monitoruje statki chińskiej straży przybrzeżnej w pobliżu wschodniego wybrzeża wyspy po wymianie radiowej dotyczącej roszczeń terytorialnych. Jak podaje Taipei Times, tajwański statek patrolowy Hualien wykrył statek chińskiej straży przybrzeżnej nr 2503 około 40 mil morskich, czyli 74 km, na południowy wschód od wyspy Lanyu.

Wymiana radiowa na morzu

Do incydentu doszło w czwartek około godziny 15:00. Chiński statek znajdował się 14 mil morskich od ograniczonych wód Tajwanu. Chińska jednostka przekazała przez radio, że prowadzi patrol egzekwujący prawo na wschód od Tajwanu, a także stwierdziła, że Tajwan jest częścią Chin, a Chińska Republika Ludowa jest jedynym legalnym rządem reprezentującym Chiny.

Załoga Hualien odpowiedziała przez radio, że Republika Chińska, Tajwan, jest suwerennym i niezależnym państwem, a Tajwan i Chiny nie są sobie podporządkowane. Strona tajwańska poinformowała również, że te wody należą do wyłącznej strefy ekonomicznej Tajwanu, gdzie Chiny nie mają jurysdykcji, i zażądała, by chiński statek opuścił ten obszar.

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Dalsze monitorowanie

Według tajwańskiej Straży Przybrzeżnej, o godzinie 08:00 następnego dnia statek chińskiej straży przybrzeżnej nr 2503 oddalił się z miejsca incydentu i znajdował się około 67 mil morskich na południowy wschód od portu Hualien. Urząd oświadczył, że będzie nadal monitorować chińskie statki i prowadzić patrole w celu ochrony morskich praw i interesów Tajwanu.

Tajwańska Straż Przybrzeżna oświadczyła również, że działania Chin podważają wolność żeglugi, pokój i stabilność regionalną oraz naruszają Konwencję ONZ o prawie morza.

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