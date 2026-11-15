Tajwański sportowiec Lin Yong-yue zdobył srebrny medal w breakingu chłopców na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Dakarze w Senegalu. Poinformował o tym Taipei Times.

Droga do finału

Lin zajął pierwsze miejsce w swojej grupie i awansował do ćwierćfinału. Następnie wygrał dwie rundy fazy pucharowej i dotarł do pojedynku o złoty medal.

W finale tajwański b-boy przegrał 0:3 z reprezentantem Chin Cui Shengyu. Sam Lin nazwał swój występ w finale najlepszym w swojej dotychczasowej karierze. Zaznaczył również, że atmosfera Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich różniła się od innych międzynarodowych zawodów i motywowała go do cięższych przygotowań mimo dodatkowej presji.

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Wyniki reprezentacji Tajwanu

Trener reprezentacji Tajwanu Hsiao Sheng-wen powiedział, że sportowiec podczas zawodów utrzymywał zaplanowane tempo. Jednocześnie jednogłośna decyzja sędziów w finale, jak stwierdził, wskazała na potrzebę doskonalenia stylu i podstawowych elementów.

Srebro Lina było ostatnim medalem tajwańskiej delegacji na turnieju. Zespół zakończył igrzyska z dwoma złotymi, czterema srebrnymi i trzema brązowymi medalami, zajmując 19. miejsce w klasyfikacji medalowej. Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie dla sportowców w wieku od 15 do 17 lat zakończyły się w piątek.

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