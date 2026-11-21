Taliban ogranicza kobietom dostęp do opieki medycznej w Afganistanie — Der Spiegel
W Afganistanie talibska policja moralności, według Der Spiegel, zaostrza ograniczenia wobec personelu medycznego. Publikacja informuje, że afgańscy lekarze nie mogą udzielać kobietom pomocy nawet w nagłych przypadkach.
W materiale opublikowanym 21 listopada 2026 roku o godz. 07:31 autorka Susanne Koelbl opisuje te ograniczenia jako coraz surowsze. Zdjęcie do materiału przedstawia pacjentkę z osobą towarzyszącą przy lekarzu.
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Ryzyko dla personelu medycznego
Lekarz, którego publikacja nazywa doktorem Ahmadem, nie leczy już kobiet, w tym własnych krewnych. Według Der Spiegel przyczyną jest zbyt wysokie ryzyko dla personelu medycznego udzielającego pomocy pacjentkom. W podpisie pod zdjęciem publikacja zaznacza, że tacy lekarze ryzykują aresztowaniem i przemocą.
Kształcenie położnych
Osobnym ograniczeniem jest zakaz kształcenia położnych, o którym również informuje Der Spiegel. Publikacja ocenia łączne skutki tych ograniczeń jako zagrożenie katastrofą medyczną dla kobiet w Afganistanie.