Talibowie zakazali radiu w Kandaharze relacjonowania krykieta — The Hindu

Władze talibów zakazały stacjom radiowym w południowym Kandaharze w Afganistanie nadawania wszelkich treści związanych z krykietem. Informuje o tym The Hindu, powołując się na dwóch pracowników lokalnych stacji radiowych oraz źródło w prowincjonalnym Departamencie Informacji i Kultury.

Zakaz komentarzy i wiadomości

14 listopada 2026 roku Departament Informacji i Kultury poinformował stacje radiowe, że wszelkie materiały o krykiecie nie są już dozwolone. Pracownik departamentu, który poprosił o zachowanie anonimowości z powodu braku zgody na rozmowy z mediami, potwierdził zakaz.

Według niego ograniczenie dotyczy nie tylko komentarzy sportowych, lecz także wiadomości o krykiecie, a nawet informacji o zwycięskim wyniku. Nie podał powodów tej decyzji.

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Potwierdzenie lokalnych nadawców

Szef jednej ze stacji radiowych w Kandaharze powiedział, że otrzymał telefon od przedstawicieli Departamentu Informacji i Kultury z żądaniem, aby nie relacjonować już krykieta na antenie. Menedżer innej lokalnej stacji radiowej również potwierdził otrzymanie podobnego polecenia. Obaj rozmówcy AFP wypowiadali się anonimowo ze względów bezpieczeństwa.

Krykiet w kraju

Kandahar jest siedzibą najwyższego przywódcy kraju. Władze talibów wcześniej okazywały poparcie dla krykieta, między innymi organizując mecze podczas sierpniowych wydarzeń upamiętniających rocznicę powrotu do władzy. Jednocześnie talibowie zakazali mieszanych sztuk walki, choć mężczyznom i chłopcom wolno grać w krykieta.

Kobietom i dziewczętom w Afganistanie zakazano uczęszczania na siłownie i uprawiania sportu w ogóle. Męska reprezentacja Afganistanu w krykiecie rozgrywa obecnie drugi mecz testowy przeciwko Zimbabwe w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Afghanistan Cricket Board nie skomentowała natychmiast decyzji władz Kandaharu.

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