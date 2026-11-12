W australijskim stanie Tasmania od 15 listopada 2026 roku do 14 lutego 2027 roku zostaną zamknięte wybrane obszary komercyjnych połowów homarów skalnych i bezkręgowców morskich. Ograniczenia wprowadził stanowy Departament Zasobów Naturalnych i Środowiska, aby zmniejszyć ryzyko handlowe związane ze stosowaniem antybiotyków w hodowli łososia, informuje ABC News.

Jakie obszary zostaną zamknięte

W części Strefy Zarządzania Terapeutycznego Kanału Południowego zakazane będą komercyjne połowy homarów skalnych oraz stawianie pułapek na nie. W Strefie Zarządzania Terapeutycznego Kanału Północnego komercyjni nurkowie nie będą mogli poławiać jeżowców krótkoigłowych i długoigłowych ani ślimaków morskich (barwinków).

W komunikacie dla nurków wskazano, że ograniczenia są częścią działań służących zmniejszeniu ryzyka handlowego związanego ze stosowaniem środków leczniczych w akwakulturze. Departament wcześniej przedstawił plan zachowania dostępu dzikiego rybołówstwa do rynków. Zgodnie z nim połowy w pobliżu zagród dla łososi, gdzie stosowane są antybiotyki, zostają tymczasowo wstrzymane.

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Stosowanie oksytetracykliny

Zamknięcie wiąże się ze stosowaniem przez firmę Tassal antybiotyku oksytetracykliny na farmach łososia w Great Taylors Bay i Meads Creek w dolnej części kanału D'Entrecasteaux. Firma podaje lek w zastrzykach, a nie wraz z paszą leczniczą.

Przedstawiciel Tassal oświadczył, że lokalne tymczasowe ograniczenie ma chronić dostęp eksportowy na obszarze odpowiadającym za około 1,6% historycznych rocznych połowów homarów skalnych na Tasmanii. Firma poinformowała również o monitoringu mającym umożliwić jak najszybsze wznowienie połowów. Według przedstawiciela Tassal organy ochrony zdrowia potwierdziły bezpieczeństwo kąpieli i wędkarstwa rekreacyjnego.

Departament podkreślił, że decyzja jest środkiem zapobiegawczym służącym ochronie dostępu dzikiego rybołówstwa Tasmanii do rynków i nie jest związana z zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności. Salmon Tasmania, reprezentująca trzech głównych producentów łososia w stanie, osobno złożyła wniosek o nadzwyczajne zezwolenie na użycie innego antybiotyku — florfenikolu. Wcześniejsze zezwolenie na jego stosowanie cofnięto w marcu po wykryciu substancji w dzikich owocach morza w odległości ponad 10 kilometrów.

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