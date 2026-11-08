W Tajlandii weszły w życie nowe przepisy, które zezwalają na sprzedaż alkoholu w wybranych lokalach podczas pięciu głównych świąt buddyjskich. Ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu w tych dniach pozostaje w mocy. Poinformował o tym Bangkok Post.

Jakie lokale zwolniono z zakazu

Wyjątki obejmują strefy pasażerskie lotnisk obsługujących loty międzynarodowe, licencjonowane lokale rozrywkowe, oficjalnie zarejestrowane hotele, a także miejsca dużych wydarzeń krajowych lub międzynarodowych wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Alkohol będą mogły również sprzedawać przedsiębiorstwa działające na wzór lokali rozrywkowych w wyznaczonych obszarach turystycznych. Obszary te ma oficjalnie wyznaczać minister zdrowia publicznego na rekomendację ministra spraw wewnętrznych.

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Pięć świąt religijnych

Ograniczenia obowiązują w dniu Makha Bucha, Visakha Bucha, Asalha Bucha, w pierwszym dniu buddyjskiego postu oraz w dniu jego zakończenia. Operatorzy lokali w obszarach turystycznych muszą wprowadzić kontrole i inne środki służące utrzymaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także ograniczać dostęp do alkoholu dzieciom i młodzieży.

Przepis opublikowano w Royal Gazette; zastąpił on komunikat Biura Premiera wydany w maju poprzedniego roku. Dokument podpisał 9 października minister zdrowia publicznego Pattana Promphat jako przewodniczący Komitetu Kontroli Napojów Alkoholowych, a wszedł on w życie 7 listopada 2026 roku.

W maju władze Tajlandii już zmieniły zasady sprzedaży i spożywania alkoholu. Wówczas komitet wydłużył dozwolone godziny sprzedaży od 11:00 do północy oraz wprowadził wyjątki dla międzynarodowych terminali lotniskowych, hoteli, lokali rozrywkowych i wyznaczonych miejsc organizacji wydarzeń.

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