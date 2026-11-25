Dowódca Królewskich Tajskich Sił Powietrznych, naczelny marszałek lotnictwa Sakesan Kantha, poinformował premiera Anutina Charnvirakula o zamiarze jednorazowego zakupu ośmiu dodatkowych myśliwców Gripen E/F. Ma to zastąpić wcześniej planowany zakup w dwóch oddzielnych partiach, podaje AeroTime.

Kantha ogłosił ten plan 25 listopada 2026 roku w Bangkoku po konferencji prasowej z okazji 90. rocznicy Królewskich Tajskich Sił Powietrznych. Jak powiedział, właściwe komisje mają przedstawić rządowi szczegółowe propozycje budżetowe.

Pełna eskadra 12 samolotów

Propozycja zakłada połączenie drugiego i trzeciego etapu programu zakupowego. Wraz z czterema samolotami, które Tajlandia już zamówiła, flota Gripen E/F ma wzrosnąć do 12 maszyn — pełnej eskadry. Według oceny dowódcy sił powietrznych zakup pozostałych ośmiu myśliwców w jednym zamówieniu pozwoli uniknąć luki w zdolnościach i uprości negocjacje dotyczące kompensacji przemysłowych.

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Kantha oszacował całkowity koszt programu obejmującego 12 samolotów na około 60 mld bahtów, czyli 1,77 mld dolarów. Przygotowania mają rozpocząć się w 2027 roku, a o finansowanie ma zostać wystąpione w roku fiskalnym 2028 — wtedy też samoloty, które mają zostać zastąpione przez nowe Gripeny, powinny zakończyć służbę.

Pierwsze samoloty i środki kompensacyjne

Plan obejmuje również 10 środków kompensacyjnych. Dowódca sił powietrznych oświadczył, że ich korzyści gospodarcze dla Tajlandii mogą przekroczyć koszt całego programu, nie podał jednak szczegółów.

W sierpniu 2025 roku Tajlandia zawarła umowę na pierwsze cztery samoloty Gripen E/F: trzy jednomiejscowe Gripen E i jeden dwumiejscowy Gripen F. Według Saab wartość tego zamówienia wyniosła około 5,3 mld koron szwedzkich, czyli 552 mln dolarów, a dostawy zaplanowano na lata 2025–2030. Nowe myśliwce mają zastąpić przestarzałe F-16A/B w 1. Skrzydle Lotniczym w Nakhon Ratchasima. Pierwsze Gripeny E/F są oczekiwane w Tajlandii w 2029 roku, a cała eskadra — do 2037 roku, pod warunkiem przyznania finansowania.

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