Rząd Tajlandii planuje wprowadzić pilotażowy specjalny reżim dla lokali rozrywkowych przy ulicach Khao San i Rambuttri w Bangkoku. Inicjatywa ma poprawić przestrzeganie prawa w lokalach nocnych i zapobiegać korupcji wśród urzędników państwowych, informuje Bangkok Post.

Problem z obecnym podziałem na strefy

Minister przy Kancelarii Premiera Paradorn Prissananantakul, który przewodniczył spotkaniu dotyczącym projektu, powiedział, że uczestnicy omówili problemy z wdrażaniem dekretu o podziale lokali rozrywkowych na strefy, przyjętego w 2002 roku. Według niego dokument nie odpowiada już współczesnym warunkom.

Zgodnie z obowiązującym dekretem lokale rozrywkowe mogą działać tylko w trzech wyznaczonych strefach Bangkoku: RCA, Patpongu i Ratchadzie. Lokale poza tymi obszarami nie mogą działać legalnie. Paradorn Prissananantakul zaznaczył, że ograniczenie to nie odpowiada realiom Bangkoku jako dużego ośrodka turystycznego.

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Dalsze konsultacje

Jako rozwiązanie krótkoterminowe uczestnicy spotkania zgodzili się wyznaczyć ulice Khao San i Rambuttri jako strefę pilotażową. Dyskusja koncentrowała się na trzech kwestiach: gospodarce, bezpieczeństwie publicznym i pewności prawnej.

Komisji ds. Przeciwdziałania Korupcji w Sektorze Publicznym powierzono przeprowadzenie konsultacji z odpowiednimi instytucjami. W szczególności będą one dotyczyć możliwego wydłużenia godzin pracy lokali oraz współpracy z Komitetem Kontroli Napojów Alkoholowych. Kolejne spotkanie w celu oceny postępów planowane jest za około dwa tygodnie. Według danych z badania w rejonach Khao San i Rambuttri działa ponad 30 lokali rozrywkowych i podobnych obiektów.

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