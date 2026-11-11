Tajlandia poruszy kwestię zanieczyszczenia arsenem rzek Kok, Sai i Ruak podczas rozmów z władzami Mjanmy. Minister spraw zagranicznych Tajlandii Sihasak Phuangketkeow ma omówić tę sprawę z prezydentem Mjanmy Min Aung Hlaingiem w Naypyidaw — poinformował premier Tajlandii Anutin Charnvirakul.

Jak informuje The Japan Times, tajskie władze nie ustaliły jeszcze źródła ostatniego gwałtownego wzrostu poziomu arsenu. Jednocześnie urzędnicy podejrzewają, że zanieczyszczenie może być związane z wydobyciem surowców mineralnych w górnym biegu rzek w stanie Szan w Mjanmie. Organizacje ekologiczne informowały, że działalność wydobywczą na tym obszarze prowadzą chińskie firmy. Część prawdopodobnych kopalń znajduje się na terytoriach, których rząd Mjanmy nie kontroluje w pełni.

Zakłócenia w dostawach wody

5 listopada mętna woda w rzece Sai spowodowała problemy z uzdatnianiem wody pitnej w zakładzie w Mae Sai, w prowincji Chiang Rai na północy Tajlandii: jego filtry nie poradziły sobie z oczyszczaniem. Badania wykazały 0,3 miligrama arsenu na litr w nieoczyszczonej wodzie — 30 razy więcej niż tajska norma dla wód powierzchniowych. Dwa dni później stacja uzdatniania wody wznowiła pełną działalność.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zanieczyszczenie stanowi również zagrożenie dla rolnictwa. Rolnicy w 39 wsiach wykorzystują wodę z rzek Sai i Ruak do nawadniania około 60 500 rai, czyli około 24 tysięcy akrów, pól ryżowych.

Monitoring i rola Chin

Sihasak Phuangketkeow, który spotka się również z ministrem spraw zagranicznych Mjanmy Tin Maung Swe, powiedział, że kraje uzgodniły utworzenie grupy roboczej ds. jakości wody. Jej pierwsze posiedzenie jest oczekiwane pod koniec listopada. Tajlandia planuje poprosić o zgodę na instalację sprzętu monitorującego w górnym biegu rzek na terytorium Mjanmy.

Opozycyjny poseł Phattharapong Lilaphat wezwał premiera Tajlandii do zwrócenia się do Pekinu o pomoc w śledzeniu dostaw minerałów, gdy premier Chin Li Qiang odwiedzi Tajlandię 13–14 listopada. Według oficjalnych danych import rudy antymonu do Tajlandii wzrósł z 76 ton w 2023 roku do 42 217 ton w 2024 roku i 68 919 ton w 2025 roku.

Czytaj nas na