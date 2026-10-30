W Tajlandii premier i minister spraw wewnętrznych Anutin Charnvirakul podpisał nakaz pozbawienia tajskiego obywatelstwa rabina Josefa Chaima Kantora, kierownika Chabadu w tym kraju. Jak informuje „Jerusalem Post”, decyzję podjęto w związku z kontrolami i nalotami w instytucjach powiązanych z Chabadem w Bangkoku.

Podstawa pozbawienia obywatelstwa

Zgodnie z nakazem podpisanym 28 października Kantor po naturalizacji w Tajlandii w 2013 roku nadal korzystał z obywatelstwa amerykańskiego. Dochodzenie tajlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości ustaliło, że 16 razy używał amerykańskiego obywatelstwa podczas wjazdu do Australii i wyjazdu z niej. Ostatni raz miało to miejsce 26 stycznia tego roku.

Tajlandzkie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uważa, że działania te były sprzeczne z warunkami, na które Kantor zgodził się, składając wniosek o tajskie obywatelstwo. Dokument odwołuje się do artykułu 19(2) tajlandzkiej ustawy o obywatelstwie, dotyczącego działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu, gospodarce lub społeczeństwu albo być sprzeczne z moralnością publiczną.

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Kontrole instytucji Chabadu

Na początku października tajlandzki Departament Specjalnych Dochodzeń, policja, organy podatkowe i inne struktury państwowe przeprowadziły przeszukania w kilku instytucjach w Bangkoku. Sprawdzano w szczególności Fundację Chabadu, biura Gan Chabad, Żydowskie Stowarzyszenie Tajlandii oraz kompleks zabytkowej synagogi Beit Elisheva, gdzie trwają prace remontowe i rekonstrukcyjne.

Śledczy zabezpieczyli dokumenty, sprawdzili dane rejestracyjne przedsiębiorstw i, według publikacji, wykryli zagranicznych pracowników bez ważnych zezwoleń. Badali również rejestrację ponad 60 firm pod jednym adresem. Dochodzenie dotyczy podejrzeń o wykorzystywanie tajskich właścicieli nominalnych do obchodzenia ograniczeń dotyczących zagranicznej własności przedsiębiorstw i nieruchomości, a także źródeł finansowania i darowizn.

Jednocześnie nakaz pozbawienia Kantora obywatelstwa nie zawiera zarzutów dotyczących udziału w domniemanych naruszeniach finansowych. Sam Kantor nie opublikował jeszcze oficjalnej reakcji. Wcześniej Chabad Tajlandia oświadczył, że współpracuje ze śledztwem i nie ma nic do ukrycia.

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