Tajlandia zwróciła się do Chin o pomoc w zawieszeniu na co najmniej sześć miesięcy działalności kopalń w północno-wschodniej Mjanmie. Bangkok chce powstrzymać przedostawanie się arsenu do transgranicznych rzek, z których korzystają lokalne społeczności i rolnicy. Jak informuje The Japan Times, powołując się na tajskich urzędników.

Rozmowy trzech państw

Tajlandia przedstawiła ten wniosek podczas wtorkowych rozmów z Chinami i Mjanmą. Według tajskiego ministra spraw zagranicznych Sihasaka Phuangketkeowa oraz ministra nauki i badań Yodchanana Wongsawata Pekin włączono w rozwiązanie problemu, ponieważ część kopalń w stanie Szan jest prowadzona przez chińskie firmy, a znaczna część wydobywanych tam minerałów trafia do Chin.

Tajscy urzędnicy oświadczyli, że przedstawiciele trzech państw zgodzili się, iż źródłem arsenu w tajskich rzekach Kok i Sai jest działalność wydobywcza w stanie Szan. Stężenie arsenu miejscami osiągało poziom 30 razy wyższy od tajskiej normy bezpieczeństwa, stwarzając zagrożenie dla zaopatrzenia w wodę, gruntów rolnych i społeczności położonych w dole rzek.

Według Phuangketkeowa strona chińska przyznała, że w tym rejonie działają prywatne chińskie firmy. Tajlandia prosi Pekin o pomoc w ustaleniu, które dokładnie kopalnie działają w regionie, oraz w prześledzeniu pochodzenia wydobywanych tam minerałów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Chiny nie opublikowały osobnego komunikatu po tych rozmowach. Wcześniej w tym miesiącu Pekin oświadczył, że nie zna konkretnych zarzutów wobec chińskich firm, lecz zobowiązuje swoje przedsiębiorstwa do przestrzegania wymogów ochrony środowiska i jest gotów współpracować z Tajlandią w sprawie zanieczyszczenia wody.

Kontrola chemikaliów i wody

Tajlandia planuje także zakazać eksportu i tranzytu chemikaliów wykorzystywanych do wydobycia pierwiastków ziem rzadkich w Mjanmie. Proponowane ograniczenia wciąż przechodzą kontrolę prawną. Według tajskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego od 70% do 80% chemikaliów badanych w związku z wydobyciem jest dostarczanych z Tajlandii do Mjanmy.

Sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Narodowego Chaipruak Duongprapat oświadczył, że do zanieczyszczenia mogą być również przyczyniać się niezarejestrowane kopalnie i opuszczone obiekty, w których nie usunięto odpadów. Według niego deszcze mogą spłukiwać zanieczyszczenia z obszarów wydobycia do gleby i pobliskich cieków wodnych.

Tajlandia planuje zainstalować cztery stacje monitoringu wody na terytorium Mjanmy i kolejne cztery po swojej stronie granicy, a także utworzyć około 20 punktów kontrolnych wzdłuż dotkniętych problemem rzek i dopływów. Od 2 grudnia ponad 150 kilometrów rzeki Kok ma zostać ogłoszone strefą kontroli zanieczyszczeń. Dla niemal 20 tys. mieszkańców prowincji Chiang Rai przygotowywane są alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę.

Czytaj nas na