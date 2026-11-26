Marynarka Wojenna Tajlandii anulowała przetarg na budowę jednej fregaty o wyporności 4 tys. ton oraz jej zabezpieczenie logistyczne. W rezultacie południowokoreańska firma stoczniowa Hanwha Ocean straciła status preferowanego oferenta w kontrakcie wartym około 16,73 mld bahtów, czyli 491,5 mln dolarów.

Jak informuje Korea Herald, komunikat o anulowaniu przetargu opublikowano w środę w elektronicznym systemie zamówień publicznych Tajlandii. Projekt wraca do etapu postępowania konkursowego, a umowa z Hanwha Ocean nie została podpisana przed anulowaniem procedury.

Błąd w warunkach zamówienia

Decyzję podjęto po odwołaniu konsorcjum tajskich firm. Komisja odwoławcza przy Ministerstwie Finansów Tajlandii uwzględniła skargę i zobowiązała marynarkę do rozpoczęcia procedury od nowa, ponieważ w dokumentacji przetargowej nie wskazano obowiązkowej minimalnej wartości wcześniejszych kontraktów stoczniowych uczestników.

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Tajlandzkie przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują, że zamawiający musi ustalić taki próg, który nie może przekraczać połowy budżetu projektu. Dla przetargu o wartości około 17 mld bahtów maksymalny limit wynosiłby 8,5 mld bahtów. Jednocześnie marynarka wymagała od uczestników doświadczenia w ukończonej budowie fregaty, ale nie określiła minimalnej wartości takiego kontraktu.

Nowy konkurs

Rzecznik Marynarki Wojennej Tajlandii Chanin Siriapai 18 listopada przyznał, że warunki konkursu były niepełne i nie spełniały wymogów regulacyjnych. Według tajskich mediów marynarka powoła nowy komitet, przepisze warunki przetargu i ogłosi nowy konkurs.

Oczekuje się, że Hanwha Ocean i inni uczestnicy poprzedniego przetargu będą mogli ponownie złożyć oferty. Źródło zaznaczyło również, że ponownie będzie mogła wziąć udział południowokoreańska HD Hyundai Heavy Industries. Hanwha Ocean oświadczyła, że przyczyną anulowania były niedociągnięcia w dokumentach przetargowych, a nie działania spółki. Stocznia, wcześniej działająca pod nazwą Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, dostarczyła Marynarce Wojennej Tajlandii fregatę Bhumibol Adulyadej w 2018 roku.

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