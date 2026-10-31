Tajlandzka Rada Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzi w środę nadzwyczajne posiedzenie, aby ocenić gotowość kraju na możliwe ryzyka związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Poinformował o tym Bangkok Post.

Przygotowania na różne scenariusze

Sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Narodowego gen. Chaipruak Dungprapat oświadczył, że właściwe instytucje już rozpoczęły przygotowania. Podkreślił, że takie działania nie świadczą o nieuchronności kryzysu, lecz mają zapewnić gotowość organów państwowych, planów reagowania oraz społeczeństwa na wydarzenia o różnej skali.

Do dyskusji planowane jest zaangażowanie przedstawicieli instytucji i naukowców monitorujących sytuację. Posiedzenie odbędzie się w związku z zaleceniami kilku państw dla swoich obywateli, by zgromadzili żywność i wodę pitną na co najmniej 72 godziny oraz przygotowali się na możliwe sytuacje nadzwyczajne.

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Ewakuacja, energia i cyberbezpieczeństwo

Według Chaipruaka Dungprapata tajlandzkie służby wywiadowcze śledzą przemieszczanie się sił wojskowych oraz kontakty dyplomatyczne zainteresowanych krajów. Dzieje się to po doniesieniach zagranicznych mediów o możliwej nowej operacji wojskowej USA przeciwko Iranowi. Tajlandia jest gotowa ewakuować swoich obywateli z obszarów, które mogą zostać dotknięte, jeśli sytuacja się pogorszy.

Ministerstwa spraw zagranicznych i obrony już koordynują przygotowania oraz prowadzą codzienne konsultacje. Władze opracowały także plany alternatywnych dostaw energii, które mogą być doprecyzowywane w zależności od dalszego rozwoju wydarzeń. Eskalacja między USA a Iranem, według oceny sekretarza generalnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nieuchronnie wpłynie na dostawy energii i może mieć szersze konsekwencje gospodarcze.

Osobno rząd przygotowuje się na ryzyko cyberataków: zajmują się tym Rada Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa. Premier Anutin Charnvirakul wezwał społeczeństwo do zachowania czujności, ale bez paniki, zaznaczając, że Tajlandia ma bezpieczeństwo żywnościowe i jest przygotowana na możliwe zakłócenia. Minister spraw zagranicznych Sihasak Phuangketkeow wezwał obywateli Tajlandii w krajach, gdzie mieszkańcom zalecono zgromadzenie zapasów, by stosowali się do komunikatów i wskazówek lokalnych władz.

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