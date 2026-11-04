Tajlandia oświadczyła, że Chiny muszą złożyć formalny wniosek o ekstradycję, jeśli chcą doprowadzić do powrotu dwóch ujgurskich mężczyzn, którzy są przetrzymywani w kraju od ponad dziesięciu lat. Informuje o tym The Hindu.

Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Tajlandii Chaipruak Duongprapat powiedział, że jego urząd nie będzie podejmował decyzji o ich deportacji. Sprawę rozpatrzy sąd, a mężczyźni będą mieli możliwość się bronić. Jeśli sąd poprze ich stanowisko, mogą zostać skierowani do innego kraju w celu przesiedlenia. W przypadku orzeczenia dla nich niekorzystnego mężczyźni zostaną wydani na mocy traktatu, zaznaczył urzędnik.

Obawy dotyczące powrotu do Chin

Obrońcy praw człowieka oraz niektórzy tajscy politycy wyrażali obawy, że dwóch Ujgurów może wkrótce zostać odesłanych do Chin, gdzie, jak się obawiają, mogą grozić im złe traktowanie lub tortury. Pod koniec października mężczyźni zostali zwolnieni z więzienia, jednak obecnie przebywają w ośrodku detencyjnym dla imigrantów Suan Phlu w Bangkoku.

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Mężczyźni mają 26 i 35 lat. W ubiegłym tygodniu przekazali listy, w których prosili, aby nie wysyłać ich do Chin. Jeden z nich napisał, że boją się powrotu do Chin i nie są terrorystami. Chiny wcześniej nalegały na powrót grupy około 300 Ujgurów zatrzymanych przez tajskie władze w 2014 roku w drodze do granicy Tajlandii z Malezją, nazywając ich terrorystami.

Historia zatrzymanej grupy

Dwaj mężczyźni należeli do grupy ponad 300 Ujgurów, którzy opuszczali Chiny i zostali zatrzymani w Tajlandii w 2014 roku. Tajlandia wysłała do Turcji głównie kobiety i dzieci z tej grupy, a w 2015 roku deportowała do Chin 109 osób, które pozostawały w areszcie. Wywołało to międzynarodowe oburzenie, a ambasada Tajlandii w Turcji została zdemolowana podczas protestu.

W lutym 2025 roku Tajlandia odesłała do Chin 40 ujgurskich mężczyzn, mimo apeli tajskich deputowanych i urzędników ONZ, by nie przeprowadzać deportacji. Sasinan Thamnithinan, przedstawicielka opozycyjnej Partii Ludowej, oświadczyła, że Tajlandia jest zobowiązana na mocy prawa krajowego i międzynarodowego nie odsyłać ludzi do kraju, w którym mogą grozić im tortury lub nieludzkie traktowanie.

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