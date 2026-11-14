Na szczycie ASEAN w Manili na Filipinach, który odbędzie się 15–17 listopada, przywódcy państw stowarzyszenia ponownie rozpatrzą decyzję o niedopuszczaniu politycznego kierownictwa Mjanmy do spotkań wysokiego szczebla. Tajlandia proponuje jako kolejny krok zezwolić ministrowi spraw zagranicznych Mjanmy na udział w spotkaniach szefów MSZ ASEAN.

Po wizycie w Mjanmie oświadczył o tym szef tajlandzkiego MSZ Sihasak Phuangketkeow. Powiedział, że bezpośrednie kontakty z urzędnikami Mjanmy pozwoliłyby przekazywać im stanowisko ASEAN, jednak ostateczną decyzję muszą podjąć ministrowie spraw zagranicznych państw bloku. The Japan Times zauważa, że Phuangketkeow liczy na decyzję w sprawie udziału Mjanmy najpóźniej do czasu przewodnictwa Tajlandii w ASEAN w 2028 roku.

Ograniczenia po zamachu stanu

Polityczne kierownictwo Mjanmy nie jest dopuszczane do szczytów ASEAN i spotkań ministrów spraw zagranicznych z powodu niewdrożenia Pięciopunktowego Konsensusu. Ten plan pokojowy przewiduje zakończenie przemocy, inkluzywny dialog, pomoc humanitarną oraz mediację specjalnego wysłannika, który może spotykać się ze wszystkimi stronami.

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W Mjanmie trwa konflikt zbrojny po wojskowym zamachu stanu z 2021 roku, kiedy ówczesny głównodowodzący Min Aung Hlaing odsunął od władzy wybrany rząd. Według gazety walki pochłonęły ponad 100 tysięcy istnień ludzkich, a miliony osób pozostają przesiedlone. Przywódczyni cywilnego rządu Aung San Suu Kyi przebywa w areszcie od czasu zamachu stanu; w kwietniu została przeniesiona do aresztu domowego.

Różne podejścia wewnątrz bloku

Po wyborach w Mjanmie w grudniu i styczniu, w których zdecydowanie zwyciężyła wspierana przez wojsko Partia Solidarności i Rozwoju Unii, Laos, Tajlandia, Wietnam, Kambodża i Malezja przyjmowały Mina Aung Hlainga z oficjalnymi wizytami. Premier Malezji Anwar Ibrahim w październiku obiecał działać na rzecz powrotu Mjanmy do ASEAN.

Jednocześnie Human Rights Watch wezwała stowarzyszenie do utrzymania ograniczeń i zwiększenia presji na wojskowe kierownictwo Mjanmy. Przewodniczący Singapurskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Simon Tay podkreślił, że dwustronne kontakty poszczególnych państw nie zmieniają polityki ASEAN bez wspólnej decyzji wszystkich członków. Zaproponował powiązanie uznania politycznego z regularnym dostępem do Aung San Suu Kyi, ograniczeniem przemocy i pomocą humanitarną.

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