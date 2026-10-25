W Tajlandii bagaż rejestrowany na lotach krajowych może być kontrolowany bez obecności jego właściciela. Nowe zasady, które weszły w życie 16 października, dotyczą także lotów międzynarodowych rozpoczynających się w tym kraju — informuje Bangkok Post, powołując się na Urząd Lotnictwa Cywilnego Tajlandii (CAAT).

Zasady dotyczące lotów z Tajlandii

Jak wyjaśnił CAAT, kontrola dotyczy pasażerów wylatujących z Tajlandii, niezależnie od tego, czy ich lot jest krajowy, czy międzynarodowy. Przepis nie obejmuje pasażerów przylatujących do kraju, ponieważ ich bagaż powinien zostać skontrolowany przez lotnisko, na którym wsiedli do samolotu.

Przepisy dają pracownikom lotniska prawo do otwarcia każdej walizki bez obecności właściciela, jeśli podczas skanowania przed załadunkiem na pokład pojawi się podejrzenie, że może ona zawierać przedmioty zakazane w bagażu rejestrowanym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skarga pasażera

Wyjaśnienie opublikowano po skardze pasażera lotu krajowego, który odkrył, że jego walizka została otwarta bez jego obecności. CAAT potwierdził ten przypadek: pracownicy lotniska znaleźli w bagażu urządzenie elektroniczne zasilane baterią.

W celu przeprowadzenia kontroli pracownicy przecięli zamek błyskawiczny, ponieważ walizka nie miała zamka zatwierdzonego przez TSA. Takie zamki można otworzyć, skontrolować walizkę i ponownie zamknąć uniwersalnym kluczem bez uszkodzenia zamka. Po kontroli wewnątrz walizki pozostawiono informację o jej przeprowadzeniu.

CAAT zalecił pasażerom fotografowanie spakowanego bagażu przed i po zamknięciu walizki. Takie zdjęcia mogą służyć jako dowód, jeśli podczas kontroli rzeczy zostaną zgubione lub uszkodzone.

Czytaj nas na