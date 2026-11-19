Tajski Kasikornbank w ubiegłym roku wprowadził program dobrowolnego wcześniejszego przejścia na emeryturę dla pracowników w wieku od 45 do 59 lat. Inicjatywa pod nazwą „45 to nowe 60” jest częścią planu trzeciego co do wielkości banku w Tajlandii, mającego zwiększyć produktywność i wykorzystywać sztuczną inteligencję.

Uczestnicy programu otrzymują standardową odprawę emerytalną, a także dodatkową wypłatę w wysokości do rocznego wynagrodzenia. Jak podaje Fortune, z programu skorzystało wielu pracowników. Według prezeski Kattiyi Indaravijayi wydatki banku na personel znacznie spadły w tym roku.

Program dla pracowników

Indaravijaya zaznaczyła, że pakiet jest przeznaczony w szczególności dla pracowników, którzy rozumieją, że nadchodzą nowe technologie, lecz nie mogą się przekwalifikować albo czują się niekomfortowo w związku ze zmianami. Bank dąży do obniżenia kosztów, ponieważ, jak stwierdziła jego szefowa, w obecnej sytuacji gospodarczej nie wystarczy skupiać się wyłącznie na zwiększaniu przychodów.

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W 2025 roku Kasikornbank uzupełnił swoją strategię „3+1” o komponent produktywności. Jednym z kluczowych obszarów stała się AI: bank uruchomił projekt operacyjnego systemu referencyjnego opartego na sztucznej inteligencji dla pracowników call center i oddziałów. System ma przetwarzać tysiące stron instrukcji, aby podpowiadać pracownikom, jakie informacje przekazywać klientom i jakich dokumentów będą potrzebować.

Ostrożne wdrażanie AI

Kasikornbank utworzył w 2016 roku odrębną strukturę technologiczną Kasikorn Business-Technology Group. Odpowiada ona za cyfrową infrastrukturę banku i przyspieszanie innowacji. W szczególności aplikacja K PLUS, uruchomiona w 2018 roku, ma obecnie ponad 24 mln użytkowników i zajmuje około 30% rynku płatności cyfrowych oraz bankowości mobilnej w Tajlandii.

Jednocześnie szefowa banku oświadczyła, że Kasikornbank nie dąży do znalezienia się wśród pierwszych wdrażających każdą technologię AI. Bank śledzi nowe rozwiązania i testuje je na niewielką skalę, przedkładając analizę doświadczeń światowych liderów technologicznych nad szersze wdrażanie rozwiązań.

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