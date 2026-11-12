W Tajlandii przewodniczący Thailand Watch Foundation, Pantep Puapongpan, złożył skargę na prawnika Sittrę Biabungkerda w związku z jego zawiadomieniem policji dotyczącym zakupu dronów dla wojska podczas konfliktu tajsko-kambodżańskiego. Puapongpan twierdzi, że prawnik złożył fałszywe zawiadomienie i oskarżył organizację o oszustwo, pranie pieniędzy oraz przestępstwa komputerowe, informuje Bangkok Post.

Dokumenty dotyczące zakupu

Puapongpan wraz z prawniczką fundacji Acharą Sangkaew przekazał śledczym z Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej dokumenty dotyczące projektu zakupu dronów. Chodziło w szczególności o materiały, które według fundacji wyjaśniają kampanię zbierania darowizn na zakup dronów.

Przewodniczący fundacji wyraził przekonanie, że przedstawione dowody potwierdzą niewinność organizacji i wesprą jego skargę przeciwko Biabungkerdowi. Zaprzeczył również twierdzeniom prawnika o niskiej jakości dronów i wykorzystaniu rur PVC, oświadczając, że specyfikacja przewidywała włókno węglowe, a PVC nie stosowano.

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Według Puapongpana produkcja i zakup były zgodne z wymogami licencyjnymi oraz standardami Ministerstwa Obrony Tajlandii. Oświadczył także, że drony przeszły badania, testy i praktyczne szkolenie przed użyciem w misjach, a także mogły przeciwdziałać zagłuszaniu częstotliwości radiowych przez Kambodżę.

Stanowisko fundacji w sprawie darowizn

Puapongpan odrzucił także twierdzenia o wykorzystywaniu darowizn do opłacania prawników miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 100 tys. bahtów. Według niego środki dla zespołu prawnego są przechowywane na oddzielnym rachunku i nie są powiązane ze zbiórką darowizn na drony.

Zaznaczył, że od momentu założenia fundacja współpracuje z kancelarią Arun Amarin, która udziela pomocy w sprawach o znaczeniu publicznym. Według publikacji 10 listopada Biabungkerd złożył skargi na trzy fundacje, w tym Thailand Watch Foundation, oskarżając je o oszustwo i powiązane przestępstwa.

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