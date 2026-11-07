W Nigerii Transmission Company of Nigeria (TCN) oświadczyła, że przerwy w dostawach energii elektrycznej na części feederów kategorii A wynikały ze spadku generacji, a nie z usterek jej sieci przesyłowej. Spółka odrzuciła wyjaśnienie firmy dystrybucyjnej Ikeja Electric, według którego przyczyną wyłączeń była niestabilność krajowej sieci, informuje Premium Times Nigeria.

Ikeja Electric opublikowała trzy komunikaty dotyczące przerw odnotowanych od 2 do 5 listopada i przeprosiła klientów wskazanych feederów kategorii A za niespełnienie minimalnego standardu dostaw wynoszącego 20 godzin na dobę. Wśród obszarów dotkniętych wyłączeniami wymieniono Ogba, Ikeja GRA, Maryland, Opebi, Ogudu, Alausa, Ilupeju i Gbagada.

Stanowisko TCN

TCN powołała się na artykuł 67 ustawy o energii elektrycznej z 2023 roku, zgodnie z którym ustalanie pierwotnych przyczyn awarii, niedoborów generacji i przerw w krajowej sieci należy do Nigerian Independent System Operator (NISO). Spółka oświadczyła, że NISO nie powiązał wyłączeń zgłoszonych przez Ikeja Electric z działalnością TCN.

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Według TCN, 5 listopada NISO wyjaśnił spadek generacji ograniczeniami w dostawach gazu do elektrowni cieplnych oraz obniżeniem produkcji elektrowni wodnych z powodu mniejszego dopływu wody do zbiorników. Zmniejszyło to ilość energii elektrycznej dostępnej dla spółek dystrybucyjnych i doprowadziło do skrócenia godzin dostaw oraz ograniczeń obciążenia. TCN zaznaczyła, że może przesyłać wyłącznie energię elektryczną, która została wytworzona i jest dostępna do przesyłu.

Dane o przerwach w dostawach

TCN przedstawiła dane dotyczące przerw w dostawach 1 i 2 listopada. Według jej oceny 68% ograniczeń obciążenia w tym okresie wiązało się z niską generacją oraz działaniami regulującymi częstotliwość w krajowej sieci. Kolejne 26% spółka powiązała z możliwym nieprzestrzeganiem przez Ikeja Electric podziału obciążenia określonego przez NISO, a także z awariami i pracami technicznymi w sieci dystrybutora. Pozostałe 6% TCN przypisała planowanym pracom, operacjom łączeniowym i ograniczeniom linii przesyłowych.

Spółka przeanalizowała również 46 przerw na feederach 33 kV wymienionych w komunikatach Ikeja Electric. Spośród nich 29 TCN wyjaśniła ograniczeniami wynikającymi z niskiej generacji, 14 — kwestiami związanymi z Ikeja Electric, a kolejne trzy — planową konserwacją linii Ogba–Alimosho 1 listopada. Jako przykład TCN wskazała feeder Rack Centre, który, jak twierdzi, 2 listopada został odłączony z powodu uszkodzenia kabla w sieci Ikeja Electric; naprawę przeprowadziła ekipa spółki dystrybucyjnej.

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