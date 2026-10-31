Australijska Upstage Theatre Company w Pakenham, w południowo-wschodniej części Melbourne, miała ponad 150 pustych miejsc na popołudniowym spektaklu musicalu Jesus Christ Superstar. Niezidentyfikowana osoba, podająca się za przedstawiciela kościoła z Melbourne, zarezerwowała 157 biletów — wszystkie miejsca, które wówczas pozostały — ale nie opłaciła faktury.

Scott Healy, współzałożyciel niekomercyjnej firmy teatralnej, powiedział ABC News, że początkowa korespondencja z rzekomymi przedstawicielami kościoła wyglądała wiarygodnie: szybko odpowiadali i przekazywali informacje. Healy sprawdził nazwę kościoła w internecie, zablokował miejsca, a nawet otworzył dodatkową przestrzeń dla widzów.

Faktura nigdy nie została opłacona

Gdy zbliżała się data spektaklu, a wystawiona faktura pozostawała nieopłacona, Healy skontaktował się z klientem. Odpowiedziano mu, że płatnością zajmie się ksiądz. Po kolejnych próbach skontaktowania się z klientem zadzwonił bezpośrednio do kościoła, gdzie poinformowano go, że nikt nic nie wie o takim zamówieniu.

Firma anulowała rezerwację, jednak nie zdążyła już sprzedać biletów na ten konkretny spektakl. Według szacunków teatru stracił on około 7 500 dolarów. Członkowie obsady, którzy oczekiwali pełnej widowni, również byli rozczarowani.

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Zgłoszenie na policję i zbiórka pieniędzy

Healy zgłosił sprawę policji i rozważa zbiórkę pieniędzy, aby pokryć niedobór finansowania oraz około 8 000 dolarów długu wobec osób zaangażowanych w produkcję. Jak powiedział, teatr, który założył dwa lata temu wraz z mężem, może zakończyć działalność, jeśli nie zdoła zebrać potrzebnych środków.

Policja stanu Wiktoria potwierdziła otrzymanie zgłoszenia dotyczącego oszukańczej rezerwacji. Funkcjonariusze stwierdzili, że nadawca nie uzyskał mienia ani korzyści finansowej, dlatego sprawa nie spełnia prawnych kryteriów oszustwa kryminalnego. Jednocześnie policja wezwała organizacje społeczne i non-profit do przeglądu zasad rezerwacji biletów.

Healy ostrzegł o sytuacji inne lokalne grupy teatralne, a Victorian Drama League rozpowszechniła to ostrzeżenie wśród swoich członków. Prezeska ligi Susan Rundle zauważyła, że teatry amatorskie już teraz mierzą się z wysokimi kosztami wynajmu obiektów miejskich i opłatami za przetwarzanie biletów.

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