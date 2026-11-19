Piosenkarka Taylor Swift po raz pierwszy od 13 lat wystąpiła na ceremonii Country Music Association. Wykonała utwór I Knew It, I Knew You, napisany dla Toy Story 5, a także piosenkę Our Song, informuje Rolling Stone.

Występ z Keithem Urbanem

Przed wyjściem na scenę Swift pojawiła się za kulisami w błyszczącej minisukience i kowbojskim kapeluszu. Bill „Whispering Bill” Anderson podał jej gitarę akustyczną, po czym artystka wyszła na scenę z zespołem. Wśród muzyków był Keith Urban.

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Podczas występu Swift przeszła do wykonania Our Song. Był to jej pierwszy występ z tym utworem od trzech lat i dopiero piąty w ciągu 13 lat. Ostatni raz piosenkarka wystąpiła na ceremonii CMA w 2013 roku, gdy wykonała akustyczną wersję Red wraz z Vincem Gillem, Alison Krauss i innymi artystami.

Nominacja do CMA

I Knew It, I Knew You ubiegało się o nagrodę w kategorii Singiel Roku, jednak zwyciężyła Ella Langley z piosenką Choosin’ Texas. Dla Swift była to pierwsza nominacja do CMA od 2022 roku: wówczas była nominowana w kategorii Wideo Roku za wspólny z Chrisem Stapletonem utwór I Bet You Think About Me.

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