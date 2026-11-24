Teksańska apteka Greenwich Rx dobrowolnie wycofała w USA niektóre partie leków recepturowych, które miały być sterylne. Wśród nich są zastrzyki z semaglutydem — leki z grupy GLP-1. Wycofanie dotyczy produktów wydawanych w całym kraju od 10 sierpnia do 21 września 2026 roku, informuje The Hill.

Kontrola po inspekcji FDA

Według Greenwich Rx decyzję o wycofaniu podjęto po inspekcji amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz ocenie leków przez aptekę. Wywołało to obawy, że ich sterylność może nie być gwarantowana.

Apteka ostrzegła, że użycie leku, który miał być sterylny, ale taki nie jest, może spowodować poważne infekcje, w tym zagrażające życiu. Na moment publikacji komunikatu Greenwich Rx nie otrzymała informacji o zdarzeniach niepożądanych związanych z wycofaniem.

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Kto powinien sprawdzić leki

Greenwich Rx wysyła powiadomienia do klientów pocztą. Apteka wytwarzała również część leków dla innej apteki — Clover Rx. Jej klientom zalecono sprawdzenie listy wycofanych produktów, nawet jeśli nie otrzymali osobnego powiadomienia.

W komunikacie o wycofaniu nie podano nazw marek. Konsumentom i placówkom medycznym, które mają takie leki, zaleca się natychmiastowe zaprzestanie ich stosowania i ich utylizację. Aby je sprawdzić, należy porównać pełną listę produktów Greenwich Rx, numery partii i terminy ważności.

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