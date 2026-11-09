Władze miejskie Tel Awiwu w Izraelu planują od pierwszego kwartału 2027 roku wprowadzić grzywny za nieuzasadnione używanie klaksonu samochodowego. W celu kontroli miasto zainstaluje system, który będzie rejestrował sygnały dźwiękowe, identyfikował pojazd, z którego użyto klaksonu, i przekazywał dane inspektorowi miejskiemu, informuje Jerusalem Post.

Mikrofony i kamery w 11 lokalizacjach

Na pierwszym etapie system zostanie rozmieszczony w 11 punktach miasta, między innymi na skrzyżowaniu ulic Bograshov i Czernichowskiego oraz w rejonie placu Rabina. Lokalizacje wybrano wspólnie z miejskim organem ochrony środowiska, uwzględniając ruch pieszy, centralne położenie, liczbę mieszkańców, ważne trasy transportowe i skargi mieszkańców.

Zestaw mikrofonów będzie wykrywał dźwięk klaksonu i określał jego źródło. Następnie kamera wideo, korzystając z mapy dźwiękowej, zidentyfikuje pojazd. Inspektor sprawdzi okoliczności zdarzenia i podejmie decyzję o nałożeniu grzywny. Grzywna zostanie wystawiona zarejestrowanemu właścicielowi samochodu zgodnie z danymi Ministerstwa Transportu.

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Wysokość grzywien

Dla właścicieli prywatnych samochodów pierwsze naruszenie będzie kosztowało 250 szekli, a kolejne — 500 szekli. Właścicielom samochodów firmowych grozi grzywna w wysokości 500 szekli za pierwsze naruszenie i 1000 szekli za kolejne.

Zastępczyni burmistrza ds. transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Meital Lehavi oświadczyła, że klakson jest narzędziem bezpieczeństwa, a nie sposobem wyrażania emocji, oraz że korki nie są sytuacją nadzwyczajną. Według niej projekt rozpoczęto około 10 lat temu, ale jego realizacja stała się możliwa dopiero po rozwoju odpowiednich technologii.

Podobne systemy działają już w innych izraelskich miastach. W Petach Tikwa kamera akustyczna pomogła wystawić około 500 mandatów po 245 szekli każdy. Ograniczenia dotyczące nieuzasadnionego używania klaksonu są również kontrolowane w Kirjat Ono i Netanji, a Ramat Gan ogłosił zamiar zainstalowania sześciu kamer na dużych skrzyżowaniach.

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